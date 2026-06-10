Confirman muerte de América Isabel, exportera juvenil de Mazatlán y promesa de Liga MX Femenil

La exguardameta de Mazatlán FC Femenil Sub-19 falleció a los 19 años. La joven futbolista formó parte de Mazatlán FC Femenil entre 2020 y 2023 y actualmente militaba en Obson Dynamo, equipo que confirmó la noticia mediante una esquela difundida en redes sociales.

La comunidad del futbol femenil se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de América Isabel Acosta, exguardamenta de las fuerzas básicas de Mazatlán FC y considerada una de las jóvenes promesas del balompié en la región. La deportista tenia 19 años de edad.

La noche del pasado martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal de Mazatlán y cuerpos de emergencia atendieron un reporte sobre una joven inconsciente en la población de Villa Unión, en Mazatlán.

De acuerdo con el informe oficial, al arribar al lugar los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la paciente; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Aunque las autoridades no revelaron públicamente la identidad de la joven ni las causas de la muerte, clubes deportivos y personas cercanas la identificaron como América Isabel Acosta.

La joven sinaloense desarrollaba su carrera en la Liga TDP

La portera formó parte de Mazatlán FC Femenil Sub-19 entre 2020 y 2023, donde destacó como una de las futbolistas con mayor proyección dentro de la cantera del club. Posteriormente continuó su carrera en el equipo Obson Dynamo de la Liga TDP, mientras combinaba su actividad deportiva con la formación de niñas y niños futbolistas en Villa Unión.

Fue precisamente Obson Dynamo quien confirmó la noticia mediante una esquela difundida en redes sociales, a la que se sumaron mensajes de condolencias de compañeras, entrenadores, clubes y aficionados que reconocieron su compromiso con el fútbol.