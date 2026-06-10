Finales NBA 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Knicks vs Spurs | Juego 4

¡Juego 4 de las NBA Finals será decisivo! Los Knicks lideran la serie contra los Spurs 2-0 (Angel Colmenares/EFE)

¡Las finales de la NBA se ponen tensas! El juego 4, que se llevará a cabo hoy miércoles 10 de junio, será decisivo para ambos equipos.

¿Cómo van las finales de la NBA?

Los Knicks se posicionaron 2-0 contra los Spurs tras ganar los primeros dos partidos de la serie en la Frost Bank Center de San Antonio. Había mucha expectativa de que, frente a los fanáticos neoyorquinos, asegurarían su tercera victoria.

Sin embargo, el equipo de San Antonio, propulsado por Victor Wembanyama (que terminó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias), ganó el encuentro con un marcador final de 115-111. Fue un juego tenso que se decidió hasta los últimos minutos. Los Spurs detuvieron la racha de 13 partidos sin perder que traían los Knicks y evitaron quedar 3-0 en las finales. Ningún equipo ha regresado de un 3-0, por lo que la victoria del lunes fue determinante en evitar una casi certera derrota.

El juego 4 será importante para ambos equipos. Los Knicks buscan romper una sequía de 53 años y ganar el juego 4 les daría seguridad casi total de ganar uno de los próximos dos partidos y vencer al rival como visitante. Si, por el otro lado, los Spurs empatan la serie, tendrían la ventaja de jugar los próximos dos juegos en casa y, si no ganar la serie en San Antonio, sí extenderla hasta un emocionante juego 7.

El partido estuvo plagado de polémica tanto dentro como fuera de la cancha. Fanáticos de los Knicks protestaron lo que percibieron como faltas flagrantes por parte de los los Spurs. La asistencia del presidente Donald Trump también causó revuelto entre los aficionados, que lo abuchearon cuando se le mostró en las cámaras durante el himno nacional y muchos usuarios en redes le atribuyen la pérdida a su presencia. Parece ser que el mandatario no estará en el cuarto encuentro, ya que se han eliminado las medidas de seguridad en la ciudad que se vieron la última ocasión.

¿Cuándo y dónde ver el juego 4 de las finales de la NBA?

El siguiente partido se jugará hoy miércoles 10 de junio a las 18:30 horas de la Ciudad de México. El juego se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York y será transmitido a través de los canales de ESPN. y los servcios de streaming Amazon Prime Video y Disney+.