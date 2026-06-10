¿Cómo contratar el paquete del Mundial con ViX? Precios y ofertas disponibles

ViX Hay diversos precios del paquete del Mundial 2026, todo depende si tienes o no la plataforma ViX ya pagada. (EFE)

El Mundial está a un día de comenzar, muchos hogares mexicanos no tienen aún la señal de todos los juegos que estarán disponibles, ya que la plataforma Vix tiene los derechos de todo el torneo.

Es por esto que los fans del futbol ahora tendrán la necesidad de contratar un paquete, todo para poder los 104 partidos que tendrá ViX en vivo.

Si bien algunos compromisos estarán disponibles a través de televisión abierta, ViX será el único sistema de streaming donde podrás ver los partidos en vivo y en exclusiva, eso sí, no hay formato 4K disponible en México

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en ViX en México?

Las televisoras mexicanas confirmaron que sólo habrá disponibles 32 de los 104 partidos de la Copa Mundial 2026, así que sí o sí hay que contratar la plataforma para poder ver todos los juegos.

El Pase Mundial de ViX cuesta $999 pesos, pero ojo, también debes tener ViX contratado o no podrás acceder al paquete de los juegos del Mundial 2026.

Para poder contratar ViX en tu hogar sigue estos pasos.

Acceder a la plataforma oficial de ViX, ya sea en tu TV, Tablet, computadora o mobile.

Suscribirse a ViX Premium, contratando el el plan mensual o anual, sólo hay esas opciones.

Dar clic en la opción que indica ‘Comprar Pase Mundial’

Completar el pago de los $149 pesos por el Premium mensual y los $999 pesos del Pase Mundial.

Manteniendo la suscripción activa podrás disfrutar el Mundial 2026 completo.

También hay una opción en Amazon Prime Video, donde puedes contratarlo pagando 1 mil 200 pesos en la plataforma.

Aunque ViX no ha establecido restricciones para compartir cuentas, se sabe que sólo podrás tener un dispositivo para ver los juegos y lo mejor es que no tendrás comerciales que interrumpan la experiencia.

De esta forma, los fans del futbol tienen que contratar ViX para poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 y sólo esa plataforma tiene la exclusiva en el país.