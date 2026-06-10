Los claroscuros de Checo Pérez...

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Sergio Pérez es uno de los pilotos más maduros de la Fórmula 1, a no dudarlo. Gestiona los neumáticos como nadie, su auto es el más ancho en la defensa y tiene la picardía de los latinos en cada momento. Por eso es que llaman la atención sus fallas, pues no se trata de asuntos menores, sino de penalizaciones que costaron caro en la búsqueda de los primeros puntos para Cadillac F1 Team.

Checo fue uno de los pilotos más sancionados en el pasado Gran Premio de Mónaco, y todo comenzó desde la propia parrilla de salida, cuando el tapatío se hizo “el vivo” y arrancó en el cajón 16, en lugar de hacerlo en el 18, que era la posición en la cual calificó. El puesto 16 pertenecía a Gabriel Bortoleto, de Audi, quien salió desde el carril de pits, por lo que había dejado libre su lugar. La penalización fue grave, y más en un trazado como Mónaco: un pass-through (paso por pits)...

Bandera verde… Pero no fue la única falla mayor del mexicano, pues luego de una bandera roja hacia el final del Gran Premio y tras una gran remontada, volvió a colocarse de manera errónea en su cajón, por lo que fue penalizado con 10 segundos en su tiempo. Salió del Top 10 y perdió el que sería el primer punto de Cadillac F1 Team. Sin estas dos sanciones, hablaríamos de un sólido resultado en la zona de puntos, por lo que los errores de Pérez son mucho más costosos de lo que podríamos pensar. Además, recibió su primera Amonestación por parte de los oficiales, al practicar arrancadas en zonas no permitidas. Vaya, que el fin de semana Checo estuvo “desatado”...

Entrada a pits… Por lo pronto no veremos a Pérez en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Barcelona, este viernes, y su lugar será tomado —por vez primera— por el estadounidense Colton Herta, el piloto de pruebas de la escudería. Herta debutará en una sesión oficial de Fórmula 1 y sumará kilómetros sumamente importantes para conseguir la superlicencia necesaria para tomar parte en un Gran Premio. Herta compete, también por primera vez, en la temporada 2026 de Fórmula 2, luego de ser una estrella en la IndyCar Series. El estadounidense ocupa el sitio 13 (de 22) con 16 puntos y se ubica detrás de Sebastian Montoya (hijo de Juan Pablo), quien suma 20. Con una hora menos de práctica, Checo Pérez deberá mostrar su talento y experiencia previo a la calificación en uno de sus trazados favoritos y tratará de Reivindicarse tras los errores en Mónaco...

Salida de pits… A quien no hay nada que reclamar es al joven Kimi Antonelli, quien ligó su quinto triunfo consecutivo y evitó la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari. Como practicábamos en este mismo espacio la semana pasada, el Gran Premio de Mónaco era el lugar donde la Scuderia podría brillar, y así fue. Las curvas cerradas y de baja velocidad permitieron que el SF26 luciera, y de la mano de Charles Leclerc y Lewis Hamilton estuvo en los primeros lugares desde la sesión 1. Sin embargo, una vuelta espectacular de Kimi le dio la pole position, y ya en carrera fue perfecto para convertirse en el piloto más joven en la historia en ganar en Montecarlo, superando en cuatro años la marca de, precisamente, Hamilton. Con este triunfo Kimi llega a 156 puntos y tiene en Lewis a su más cercano perseguidor, con apenas 90 unidades; George Russell cayó al tercero con 88. Barcelona es pista de Mercedes, por lo que no debe extrañarnos que Kimi seguirá sólido…

Bandera a cuadros… Este fin de semana verá acción el mexicano Daniel Suárez, en NASCAR Cup Series. El regio no sólo se ubica entre los 16 primeros que califican a Playoffs, sino que mejoró una posición tras la carrera de Michigan y está en el Top 10, en noveno. Para su equipo, el Spire Motorsports, este ha sido un arranque de ensueño, pues su coequipero Carson Hocevar es séptimo. El reto será el Pocono Raceway, un trióvalo bastante engañoso, pues no se maneja tanto como un óvalo, sino como un circuito, y esa puede ser la gran ventaja para Suárez.

Así las cosas, sobre ruedas...