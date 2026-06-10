¿Cuánto pagará la FIFA a clubes de Liga MX por ceder jugadores al Mundial 2026?

FIFA La FIFA dará diversas cantidades a los clubes, dependiendo hasta donde avancen las Selecciones. (FIFA)

El Mundial 2026 iniciará mañana, la fiesta del futbol verá a los mejores jugadores de las 48 selecciones convocadas al torneo, pero los clubes de diversas ligas no se irán con las manos vacías, ya que recibirán una enorme cantidad de dinero por ‘prestar’ a sus jugadores con sus Selecciones.

¿Qué clubes de la Liga MX recibirán más dinero de FIFA por ceder jugadores al Mundial?

De esta forma, los clubes recibirán una enorme cantidad de dinero por parte del máximo organismo del futbol por ceder a sus jugadores a los combinados donde fueron convocados, una medida que busca proteger a los equipos ante cualquier eventualidad.

Entre las Ligas que reciben una gran cantidad de dinero está la Liga MX, pero los cuatro equipos grandes, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas son los que más recibirán incentivos por ceder jugadores al Mundial 2026.

Así, el programa de compensación económica de la FIFA fue revelado, por lo que el banco alemán DK reveló la cantidad de dinero que recibirán varios clubes alrededor del mundo por esta medida.

De acuerdo con el reporte de DK, la Liga MX es una de las que más dinero recibe en todo el continente americano, ya que ingresará unos 6.44 millones de euros.

Luego de la Liga MX, está por encima la Serie A de Brasil que se llevará 7.57 millones de euros por los jugadores que participarán en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

Argentina con 2.78 millones de euros es la tercera que más recibe en todo el continente, por lo que sorprende el número, pero una gran cantidad de pamperos juegan en otras ligas.

Por su parte, América y Chivas son los que más percibirán con 1.2 y 1.1 millones de euros en la Liga MX, seguidos de Cruz Azul con 644 mil 331 euros, Pumas con 629 mil 840, ya que son los que más convocados envían de sus plantillas.

León y el Atlas 504 mil 277 y 491 mil 920 euros, Toluca con 466 mil 883 euros , Xolos con 340 mil 834, Tigres con 338 mil 731, Rayados sumará 173 mil 735, FC Juárez con 170 mil 280 euros, Pachuca tendrá 141 mil 214 euros y hasta el Mazatlán FC recibirá 84 mil 140 euros en la repartición de dividendos.

¿Qué club en el mundo recibirá más dinero de FIFA por ceder jugadores?

Los clubes que formaron jugadores que son Seleccionados también tendrán un aportación, ya que en el futbol, el equipo que llevó la carrera de un elemento debe recibir parte de esos ingresos.

Otra situación es que si un equipo accede a la siguiente fase, los clubes recibirán más dinero por esta situación, así que es importante que las Selecciones avancen.

En el mundo, el club con una mayor cantidad por esta situación es el Manchester City de la Premier League con 4.63 millones de euros, luego el FC Bayern Münich con 4.04 millones y el Paris Saint-Germain y el Arsenal con 3.57 y 3.54 millones de euros, cantidades que cualquier equipo quisiera en sus arcas.

Finalmente, serán 600 equipos de todo el mundo los que reciban un incentivo por enviar jugadores al Mundial 2026, por lo que es una enorme suma de dinero que se mueve para que el torneo pueda fluir.