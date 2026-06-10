Inauguración del Mundial 2026: así luce ya el Estadio Azteca previo al México vs Sudáfrica

¡Listo para la inauguración! El Estadio CDMX prepara toques finales para el espectáculo inicial. (EFE)

¡La cancha del Estadio Ciudad de México está casi lista para la inauguración! Se han colocado varios elementos que harán de esta una experiencia inolvidable para los aficionados.

¿Cómo van las preparaciones dentro del Estadio Banorte?

A tan sólo horas de que comience el mayor evento futbolístico en nuestro país, el Estadio Ciudad de México se prepara para ser el primer recinto en la historia del deporte en albergar tres inauguraciones. Busca dar un espectáculo inolvidable para conmemorar el logro.

El antes Estadio Azteca fue completamente remodelado con césped híbrido, capacidad para 85 mil aficionados y varias zonas de hospitalidad. Sin embargo, su esencia permanece intacta y una vez más dará vida a momentos históricos a lo largo de los cinco juegos que se llevarán a cabo en él.

Para la inauguración entre la selección nacional y el equipo de Sudáfrica, se tiene pensado un espectáculo inmersivo con luces y banderas gigantes de ambos países que recibirán a los jugadores en la cancha.

A 1 día del Mundial.

El interior del Azteca ya en modo mundialista.

-Listos los ensayos con las banderas y el nuevo protocolo de himnos.

-Las bancas ya brandeadas con los nombres de los países.

-La cancha, sin duda lo mejor que tiene el Azteca. pic.twitter.com/1gkPwkt3Km — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 10, 2026

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026?

La celebración comenzará a las 11:30 horas de este 11 de junio. El show lo encabezará Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial del campeonato. A ellos se unirán artistas como Alejandro Fernández, que cantará el himno nacional, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. El partido arrancará a las 13:00 horas.