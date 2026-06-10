Javier Aguirre rompe pronósticos: este es el sueldo que coloca al técnico de México entre los mejor pagados del Mundial 2026

El Mundial 2026 prácticamente ya empezó y, entre sus listas de convocados, apuestas deportivas y presión mediática, recientemente apareció un dato que encendió las redes sociales: Javier Aguirre.

El técnico de la Selección Mexicana no solo llega como uno de los entrenadores con más experiencia del torneo, también aparece entre los entrenadores con mejor salario.

El salario de Javier Aguirre que lo pone entre los nombres grandes del Mundial 2026

En un torneo donde dirigir una selección es similar a administrar una empresa de alta gama, los sueldos de las figuras clave cuentan una historia propia.

De acuerdo con distintos reportes publicados previo al arranque del torneo, Javier Aguirre percibe cerca de 2.5 millones de dólares anuales, es decir, poco más de 43 millones de pesos, una cifra que lo coloca dentro del grupo de entrenadores con mayores ingresos entre las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Eso significa que el técnico mexicano comparte escalón económico con estrategas que llegan respaldados por proyectos deportivos multimillonarios.

El mensaje detrás del número es claro: la Federación Mexicana decidió invertir en alguien que conoce el escenario, entiende la presión local y ya ha vivido rescates mundialistas antes.

¿Quiénes son los entrenadores que ganan más que Javier Aguirre?

Aunque el seleccionador mexicano aparece entre el top 10 de los mejor pagados, todavía existe distancia respecto al grupo que domina la verdadera cima.

Entre los nombres que aparecen por encima del técnico nacional destacan:

Carlo Ancelotti - Brasil

El estratega italiano encabeza la lista con una que supera los 10 millones de dólares al año frente al resto del mercado internacional.

Julian Nagelsmann | Alemania

La renovación alemana también llegó acompañada de un fuerte respaldo económico, con el cual ocupa el segundo puesto con casi 8 millones de dólares anuales.

Mauricio Pochettino - Estados Unidos

El proyecto del país anfitrión también elevó la inversión en el banquillo y ocupa el tercer puesto con 7 millones de dólares.

Thomas Tuchel - Inglaterra

Una de las selecciones históricas mantiene su apuesta por entrenadores de élite con el cuarto puesto y un salario alrededor de los 6 millones de dólares.

Roberto Martínez - Portugal

Otro técnico que permanece entre los contratos más robustos rumbo al torneo, superando los 4 millones de dólares al año.

Y justo detrás de ese grupo principal, aparece Javier Aguirre, superando incluso a otros estrategas con recientes éxitos internacionales.

¿Por qué México eligió a Javier “Vasco” Aguirre para dirigir la selección?

La tercera etapa de Aguirre con la Selección Mexicana no llegó porque sí.

México llega a este Mundial después de años de cambios, dudas futbolísticas y una relación tensa con parte de la afición. En ese contexto, el regreso del “Vasco”, acompañado por Rafa Márquez, fue interpretado como una apuesta por recuperar estabilidad y reconstruir la conexión con el equipo y el público.

Aguirre no llega como una figura promesa de moda. Llega como alguien que ya tomó el volante en momentos turbulentos y que conoce el peso de dirigir en las grandes ligas.

Estar entre los técnicos mejor pagados del Mundial 2026 convierte automáticamente a Javier Aguirre en una figura más observada, más exigida y con menos margen para el error.