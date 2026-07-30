FIFA vuelve a explicar su plan financiero ante críticas: “nadie está vendiendo el futbol”

Infantino Presidente de la FIFA (EFE)

La FIFA salió al paso de las críticas que provocó su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), un nuevo modelo financiero que contempla la participación de inversión privada en la gestión comercial de sus competiciones.

Ante los cuestionamientos de distintas confederaciones, el organismo aseguró que el futbol “no está en venta”, defendió el proceso de consulta con las 211 asociaciones miembro y reiteró que cualquier decisión dependerá del respaldo de la mayoría de las federaciones nacionales.

FIFA asegura que conservará el control total del futbol mundial

Luego de que la iniciativa despertara críticas por la posibilidad de incorporar inversionistas privados a una nueva filial encargada de las operaciones comerciales de la FIFA, el organismo publicó un comunicado para aclarar el alcance del proyecto.

La FIFA afirmó que el objetivo de FIFA Forward Enterprise consiste en fortalecer el desarrollo del futbol mediante una estructura que permita generar mayores ingresos para las 211 asociaciones miembro, sin modificar la gobernanza del organismo ni ceder el control sobre las competiciones.

En ese sentido, rechazó las versiones que señalan que el Mundial o el futbol serán privatizados. “Nadie está vendiendo el futbol. Esto no es algo que la FIFA contemple ni vaya a contemplar jamás”, sostuvo el organismo.

También señaló que las primeras informaciones difundidas sobre el proyecto alteraron el proceso de consulta previsto originalmente, por lo que continuará proporcionando información a las federaciones para que cada una pueda emitir su voto con base en los detalles oficiales de la propuesta.

La FIFA agregó que ninguna confederación puede atribuirse la representación de las 211 asociaciones miembro, debido a que cada federación tendrá la posibilidad de analizar la iniciativa y decidir de manera independiente.

¿Qué plantea FIFA Forward Enterprise?

El organismo ecabezado por Infantino volvió explicar su proyectio. La propuesta contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa subsidiaria que concentraría las operaciones comerciales y la organización de los eventos de la FIFA. Bajo este esquema, la nueva entidad buscaría atraer inversión privada mediante la venta de participaciones minoritarias, mientras la FIFA conservaría el control permanente de la empresa y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del futbol, los reglamentos, las competencias y el calendario internacional.

De acuerdo con el organismo, este modelo permitiría incrementar significativamente los recursos destinados al desarrollo del futbol.

La propuesta establece que todas las asociaciones miembro recibirían 20 millones de dólares del programa FIFA Forward durante el ciclo 2027-2030, independientemente de la posición que adopten frente al proyecto.

Además, en caso de aprobarse FIFA Forward Enterprise, cada federación tendría la opción de acceder voluntariamente a otros 20 millones de dólares mediante el programa FIFA Fast Forward para financiar proyectos de infraestructura, centros de entrenamiento y otras inversiones de largo plazo.

La FIFA insistió en que la iniciativa continúa en fase de consulta, por lo que las asociaciones podrán respaldarla, rechazarla o proponer modificaciones antes de cualquier decisión definitiva. Si la mayoría de las federaciones no aprueba el proyecto, FIFA Forward Enterprise no será creada y el modelo comercial permanecerá sin cambios.

México estudiará la propuesta antes de tomar una decisión

Mientras el debate continúa, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que fue notificada oficialmente sobre el proyecto el pasado 28 de julio.

La FMF explicó que la FIFA abrirá mesas de trabajo para ampliar la información relacionada con el nuevo modelo financiero, por lo que esperará a concluir ese proceso antes de fijar una postura.

El organismo señaló que analizará la documentación disponible para determinar cuál es la decisión que resulte más conveniente para el desarrollo del futbol mexicano.

Con ello, México evita pronunciarse de forma anticipada sobre una iniciativa que todavía permanece en discusión entre las asociaciones miembro.

Concacaf mantiene sus cuestionamientos al proyecto

La postura de la Concacaf fue distinta. Tras reunir a los representantes de sus 41 asociaciones miembro, la confederación expresó preocupación por la forma en que fue presentada la iniciativa.

Entre los principales señalamientos destacó la falta de garantías procesales, el corto plazo otorgado para revisar la propuesta y la ausencia de un análisis previo por parte de los órganos de gobierno de la FIFA.

El organismo también cuestionó la necesidad de recurrir a inversión privada después de que la Copa del Mundo de 2026 se convirtió en la más rentable de la historia y subrayó la importancia de fortalecer la transparencia y la gobernanza dentro del futbol internacional.

UEFA endurece su posición

La UEFA se convirtió en el bloque más firme contra el proyecto al rechazar de manera unánime la posibilidad de transferir derechos relacionados con la Copa del Mundo y otras competencias de la FIFA a un esquema con participación privada.

Incluso advirtió que sus selecciones nacionales no participarían en torneos organizados por la FIFA mientras la propuesta permanezca vigente, salvo que sea retirada por completo y existan garantías de que una iniciativa similar no volverá a plantearse.