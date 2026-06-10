Portugal vs Nigeria: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver el amistoso FIFA

Portugal vs Nigeria | Amistoso FIFA Los campeones de UEFA Nations League cierran su preparación ante el equipo africano previo a su juego de la jornada 1 del Mundial ante República Democrática del Congo.

El día de mañana inicia el Mundial 2026, pero las emociones futboleras continúan con partidos amistosos de preparación. Para el día de hoy, el partido estelar enfrenta a Portugal y Nigeria en lo que será la última prueba del equipo de ‘CR7’ antes de su debut en la Copa del Mundo. Los lusitanos quieren demostrar que pueden ser uno de los máximos favoritos en este torneo, en lo que sería la última oportunidad de ‘El Bicho’ de ganar el trofeo más importante de todas. En frente, el cuadro nigeriano, que se quedó fuera del torneo por primera vez desde el 2010 quiere demostrar que tiene el talento para volver a ser una de las máximas referencias del continente africano en este deporte.

Las selecciones presentan sus exámenes finales antes del arranque de este Mundial 2026. España logró imponerse a Perú en su amistoso disputado en Puebla, mientras que Argentina hizo lo propio ante Islandia el día de ayer con una goleada a su favor. También, otras selecciones favoritas como Francia y Países Bajos lograron cerrar su preparación con una victoria que les levanta el ánimo de cara a sus respectivos debuts. Ahora, es el turno de Portugal, quien sueña con hacer historia y levantar su primera Copa del Mundo.

¿A qué hora se juega el Portugal vs Nigeria? | Amistoso FIFA

El partido comenzará a las 13:45 horas (CDMX) y se disputará en la cancha del Estadio Municipal Dr. Magalhaes.

¿En qué canal ver el Portugal vs Nigeria? | Amistoso FIFA

La transmisión de este partido será exclusiva de SKY Sports en México

¿Cómo ver en app el Portugal vs Nigeria? | Amistoso FIFA

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Previa del Portugal vs Nigeria | Amistoso FIFA

Antes de emprender su viaje los Estados Unidos, Portugal tendrá su partido de despedida frente a su gente antes de su debut mundialista. Los lusitanos, campeones de la UEFA Nations League, cuentan con una generación renovada con talentos como Vitinha, Rafel Leao, Joao Félix, Bruno Fernandes y con su histórico goleador, Cristiano Ronaldo. El cuadro ibérico ha soñado durante décadas con levantar este título y la afición quiere creer que este podría ser el año en que finalmente lo logren.

Hace apenas unos días, los dirigidos por Roberto Martínez lograron una victoria de 2-1 ante Chile, quien tampoco clasificó a la Copa del Mundo. El entrenador español utilizó una mescla de titulares y suplentes en el 11 inicial, pero se espera que para el juego de hoy ensaye lo más parecido que mostrará en la primera jornada ante la República Democrática del Congo.

Su rival será Nigeria, uno de los principales exponentes del futbol africano. Las ‘Súper Águilas’ fueron sorprendidas por Sudáfrica en fase de grupos y más tarde ante la RD del Congo, quien los derrotó en el partido por el boleto al repechaje que se disputó en Guadalajara y donde derrotaron a la Selección de Jamaica para quedarse con uno de los boletos al torneo Mundial. Ahora, oficialmente buscan reconstruirse para ir en busca de España-Marruecos 2030.