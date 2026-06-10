¿En qué canal ver el México vs Sudáfrica? Esta es la programación de Televisa y TV Azteca para la inauguración del Mundial

Programación 11 de junio del Mundial 2026. Aunque la fiesta mundialista llegará a la televisión abierta, los aficionados solo podrán ver 32 partidos por esta vía.

Las televisoras ya se encuentran calentando motores para la programación especial con motivo del Mundial de fútbol 2026. Televisa y TV Azteca ya revelaron, a través de redes sociales, la cobertura que prepararon para el próximo jueves 11 de junio con motivo de la transmisión de la ceremonia y partido inaugural de la Copa del Mundo, que comenzará a partir de las 11:30 de la mañana.

Es importante destacar que ambas televisoras solo transmitirán por televisión abierta 32 de los 104 partidos del mundial. La cobertura incluirá la inauguración, todos los partidos de la Selección Mexicana, algunos encuentros de eliminación directa, así como las semifinales y la final. Quienes deseen seguir la totalidad de los encuentros deberán recurrir a ViX, la única plataforma con licencia para transmitir los 104 partidos del Mundial en México.

TV Azteca a través de Azteca 7

Se espera que desde las 00:30 horas, la programación central haga una remembranza por algunos de los partidos más emblemáticos del Tri a través de diferentes mundiales:

México vs Alemania (Repetición del Mundial de Rusia 2018) - 00:30 hrs.

(Repetición del Mundial de Rusia 2018) - 00:30 hrs. México vs Estados Unidos (Repetición del Mundial de Corea Japón 2002) - 02:15 hrs.

(Repetición del Mundial de Corea Japón 2002) - 02:15 hrs. México vs Francia (Repetición del Mundial de Francia 1998) - 04:00 hrs.

Posteriormente, habrá un espacio para trasmitir 3 películas animadas antes de que de inicio de la ceremonia de inauguración:

Mi Villano Favorito 2 - 05:30 hrs.

- 05:30 hrs. Encanto - 07:30 hrs.

- 07:30 hrs. Coco - 09:30 hrs.

Finalmente, la cobertura contempla los contenidos más importantes del día, cerrando con el programa de análisis deportivo, DeporTV.

Ceremonia de inauguración Mundial 2026 (en vivo) - 11:30 hrs.

(en vivo) - 11:30 hrs. Partido inaugural México vs Sudáfrica (en vivo) - 12:30 hrs.

(en vivo) - 12:30 hrs. DeporTV - 15:00 hrs.

Televisa a través de Las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y TUDN

Televisa distribuirá la cobertura del Mundial 2026 en todas sus señales. No obstante, los contenidos especiales antes y después del partido inaugural y de la ceremonia de apertura serán distintos en cada canal.

Las estrellas

Hoy Celebremos - 09:00 hrs.

- 09:00 hrs. Ceremonia de Inauguración Mundial 2026 (en vivo) - 11:30 hrs.

(en vivo) - 11:30 hrs. Hoy Celebremos - 12:00 hrs.

- 12:00 hrs. México vs Sudáfrica (en vivo) - 12:30 hrs.

(en vivo) - 12:30 hrs. Hoy Celebremos - 15:00 hrs.

Canal 5

Madagascar - 06:00 hrs.

- 06:00 hrs. Sonic: La Película - 07:30 hrs.

- 07:30 hrs. Sonic 2: La Película - 09:15 hrs.

- 09:15 hrs. Ceremonia de Inauguración Mundial 2026 (en vivo) - 11:30 hrs.

(en vivo) - 11:30 hrs. Fútbol Central - 12:00 hrs.

- 12:00 hrs. México vs Sudáfrica (en vivo) - 12:30 hrs.

(en vivo) - 12:30 hrs. Scooby Doo 15:00 hrs.

Canal 9

El Ojo de Vidrio - 09:30 hrs.

- 09:30 hrs. Ceremonia de Inauguración Mundial 2026 (en vivo) - 11:30 hrs.

(en vivo) - 11:30 hrs. Fútbol Central - 12:00 hrs.

- 12:00 hrs. México vs Sudáfrica (en vivo) - 12:30 hrs.

(en vivo) - 12:30 hrs. Alias el Rata 15:00 hrs

TUDN