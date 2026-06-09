Dueños de palcos del Estadio Azteca: ¿Cuál es el conflicto con FIFA y por qué amagan con boicotear la inauguración del Mundial?

¡Consiguen asientos! Palcohabientes del Estadio Ciudad de México consiguieron medidas cautelares que le aseguran se respetarán sus lugares. (Tomás Pérez de la Cruz @cuartoscuro)

Palcohabientes del Estadio Ciudad de México, también conocido ahora como Estadio Banorte, consiguieron una orden judicial para que la FIFA y Grupo Ollamani (perteneciente a Emilio Azcárraga Jean, dueño del recinto) respeten el uso pleno de su propiedad. Amenzaron con sumarse a otras protestas contra el estadio si esto no se cumple.

¿Por qué riñen dueños de palcos con la FIFA?

Los palcohabientes del Estadio Ciudad de México, muchos de los cuales son propietarios de sus lugares en el recinto desde hace años, han reclamado porque se les estaban negando los derechos que poseen al ser dueños de los palcos, principalmente el de revender sus boletos.

Ayer en la tarde, Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) se presentó al Estadio Ciudad de México junto con el abogado Albert Morales para presentar las medidas cautelares autorizadas por un juez que les permiten el uso libre a sus palcos el día de hoy para surtir alimentos y bebidas.

«El día de mañana, con base a las medidas cautelares que fueron otorgados por el juez sexto de distrito de esta Ciudad de México, que ya tienen conocimiento que el día de mañana a las dos de la tarde estaremos con todos los dueños de palcos y plateas para efecto de surtir nuestras bebidas y alimentos» afirmó Morales en el anuncio que se dio el día de ayer.

¿Qué significan las medidas cautelares que consiguió la AMTPP para el Estadio Banorte?

El documento que entregaron les concede a los palcohabientes el pleno derecho de disfrutar de su palcos como ellos determinen. Esto les garantiza el uso de estacionamiento, ingresar sus propios alimentos y heredar, rentar o vender sus espacios.

Esta acción constituye en un precedente para palcohabientes de otros estadios que se vean afectados por organismos como la FIFA que busquen controlar totalmente el uso y distribución del inmueble perteneciente a alguien en un recinto deportivo. Le costará a Grupo Ollamani miles de millones de pesos.

¿Se unirán palcohabientes a protestas contra el Mundial?

A pesar del documento que avala legalmente su presencia en estadio, algunos de los palcohabientes continúan formulando amenazas si no se respetan sus derechos. Señalaron que los boletos no se les han desbloqueado para su reventa y que la venta de alimentos dentro de sus palcos se les está restringiendo.

Ruano no descartó unirse a otras manifestaciones contra el Gobierno que se llevan a cabo en vísperas del Mundial, como aquella que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), si no se respetan sus derechos como palcohabientes. Otros miembros de la AMTPP califican esta medida como innecesaria.