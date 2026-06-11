Abraham Ancer busca trascender en el International Series Morocco

Asian Tour. Abraham Ancer tiene buen inicio en la Serie Internacional que se juega en Marruecos. (Foto especial)

Abraham Ancer se coloca como el mejor de los tres mexicanos al iniciar el International Series Morocco del Asian Tour que se juega en Royal Golf Dar Es Salam, el tamaulipeco firmó ronda de -2 golpes, a seis del puntero Pavit Tangkamolprasert, jugador de Tailandia.

Ancer fue el único de los tres tricolores que firmó ronda bajo par de campo (un par 73), mientras Santiago de la Fuente cerró recorrido con +2 golpes y Roberto Lebrija con +3.

El tamaulipeco viene de lograr un tercer sitio el domingo anterior en LIV Golf Andalucía, su mejor resultado de la temporada en la gira de golf saudí.

Este jueves en Marruecos, Ancer embocó cuatro birdies por dos bogeys para que con -2 golpes comparta el T25, en el segundo evento del International Series después del de Japón, y en el que el mexicano busca sus primeros puntos.

Pavit Tangkamolprasert, el líder, sorprendió a todos con su ronda de 65 golpes (-8) libre de bogeys para sacar dos impactos de distancia al australiano Travis Smyth y el sudcoreano Younghan Song, ambos firmaron -6 golpes en sus primeros 18 hoyos.

El campeón defensor Scott Vincent, de Zimbabue, inició con ronda discreta de 70 (-3) y se encuentra empatado al sitio 17.

El International Series Morocco reparte una bolsa de 2 millones de dólares y es la máxima categoría de eventos del Circuito Asiático que sirve de trampolín para la Liga de LIV Golf.