Selección Mexicana: ¿Cuántas veces ha ganado el partido inaugural del Mundial?

Partidos inaugurales de México La última ocasión que el equipo mexicano estuvo en un juego inaugural fue en Sudáfrica 2010. Ahora, tendrá al mismo rival en la cancha del Estadio CDMX.

México tiene una amplía historia en la Copa del Mundo de Futbol, siendo uno de los países que más veces la ha disputado y siendo quien más veces ha protagonizado el partido inaugural. Este jueves 11 de junio estará jugando el juego que dará inicio al torneo por sexta ocasión. Sin embargo, el registro no ha sido favorable para los ‘Tricolores’ situación que buscarán cambiar en este 2026 en la cancha del Estadio CDMX.

¿Cuáles han sido los partidos inaugurales de México en la historia del Mundial?

El equipo mexicano tiene una estrecha relación con el partido inaugural de este torneo. De hecho, nuestro país disputó el primer enfrentamiento en la historia de estas Copas del Mundo, cuando enfrentó a Francia en Uruguay 1930, siendo también la primera derrota del ‘Tricolor’ con un marcador de 1-4.

Desde entonces, poco a poco se ha convertido en el país con más apariciones en el juego inicial de los torneos. Sin embargo, hasta el momento, El ‘Tricolor’ nunca ha podido resultar victorioso, teniendo un saldo de tres derrotas y dos empates, la más reciente en Sudáfrica 2010 cuando enfrentó al equipo local en la cancha del Estadio Johannesburgo e igualó con marcador de 1-1.

Francia 4-1 México | Uruguay 1930

Brasil 4-0 México |Brasil 1950

Suecia 3-0 México | Suecia 1958

México 0-0 Unión Soviética | México 1970

Sudáfrica 1-1 México | Sudáfrica 2010

En este lapso la Selección Mexicana tiene apenas dos goles marcados y 12 en contra, lo que se ha convertido en una “maldición” para el equipo nacional, mismo que tiene la oportunidad de desterrar esta tarde en el Estadio CDMX.