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Conoce el cuadro titular que tendrá la Selección Mexicana para su duelo inaugural del torneo

El 11 oficial de México para enfrentar a Sudáfrica: este es el cuadro titular que envía Javier Aguirre

Por Juan Carlos Navarro Hernández
El Tricolor ya presentó su cuadro titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX este jueves 11 de junio.
Alineación México El Tricolor ya presentó su cuadro titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX este jueves 11 de junio. (Felipe Gutiérrez/EFE)

Después de varios días de expectativa, la Selección Mexicana anunció oficialmente la alineación titular que estará utilizando para enfrentar a Sudáfrica en la primera jornada de la Copa del Mundo. Al final, Javier Aguirre no dio pie a ninguna sorpresa y saldrá con los elementos que había estado trabajando, dejando fuera a Guillermo Ochoa y a Edson Álvarez.

Alineación titular de México vs Sudáfrica

A pesar de los rumores que hubo en reportes periodísticos, ‘El Vasco’ utilizó su 11 estelar, o al menos el que venía trabajando durante los partidos de preparación en este 2026. El estratega mexicano mantiene su formación de 4-3-3 con sus elementos predilectos. Ni Guillermo Ochoa ni Edson Álvarez aparecieron en el cuadro titular.

Portero

  • Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas

  • Jesús Gallardo
  • Johan Vásquez
  • César Montes (capitán)
  • Israel Reyes

Mediocampistas

  • Érick Lira
  • Álvaro Fidalgo
  • Brian Gutiérrez

Delanteros

  • Julián Quiñones
  • Raúl Jiménez
  • Roberto ‘Piojo’ Alvarado

De esta manera, Aguirre repite el cuadro presentado en el último partido de preparación que se disputó ante Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez y que consiguió una victoria de 5-1 el pasado jueves.

Alineación de Sudáfrica para enfrentar a México

Por su parte, Sudáfrica también estará presentando a su cuadro estelar con una línea de 5 en defensa, tres mediocampistas y dos delanteros para priorizar la solidés y evitar goles y priorizando el contraatque.

Ronwen Williams, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi, Mbokazi, Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Yaya Sithole, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Lyle Foster, Iqraam Rayners.

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