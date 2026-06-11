El 11 oficial de México para enfrentar a Sudáfrica: este es el cuadro titular que envía Javier Aguirre

Después de varios días de expectativa, la Selección Mexicana anunció oficialmente la alineación titular que estará utilizando para enfrentar a Sudáfrica en la primera jornada de la Copa del Mundo. Al final, Javier Aguirre no dio pie a ninguna sorpresa y saldrá con los elementos que había estado trabajando, dejando fuera a Guillermo Ochoa y a Edson Álvarez.
Alineación titular de México vs Sudáfrica
A pesar de los rumores que hubo en reportes periodísticos, ‘El Vasco’ utilizó su 11 estelar, o al menos el que venía trabajando durante los partidos de preparación en este 2026. El estratega mexicano mantiene su formación de 4-3-3 con sus elementos predilectos. Ni Guillermo Ochoa ni Edson Álvarez aparecieron en el cuadro titular.
Portero
- Raúl ‘Tala’ Rangel
Defensas
- Jesús Gallardo
- Johan Vásquez
- César Montes (capitán)
- Israel Reyes
Mediocampistas
- Érick Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
Delanteros
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
- Roberto ‘Piojo’ Alvarado
De esta manera, Aguirre repite el cuadro presentado en el último partido de preparación que se disputó ante Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez y que consiguió una victoria de 5-1 el pasado jueves.
Alineación de Sudáfrica para enfrentar a México
Por su parte, Sudáfrica también estará presentando a su cuadro estelar con una línea de 5 en defensa, tres mediocampistas y dos delanteros para priorizar la solidés y evitar goles y priorizando el contraatque.
Ronwen Williams, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi, Mbokazi, Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Yaya Sithole, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Lyle Foster, Iqraam Rayners.