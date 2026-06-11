El 11 oficial de México para enfrentar a Sudáfrica: este es el cuadro titular que envía Javier Aguirre

Alineación México El Tricolor ya presentó su cuadro titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX este jueves 11 de junio. (Felipe Gutiérrez/EFE)

Después de varios días de expectativa, la Selección Mexicana anunció oficialmente la alineación titular que estará utilizando para enfrentar a Sudáfrica en la primera jornada de la Copa del Mundo. Al final, Javier Aguirre no dio pie a ninguna sorpresa y saldrá con los elementos que había estado trabajando, dejando fuera a Guillermo Ochoa y a Edson Álvarez.

Alineación titular de México vs Sudáfrica

A pesar de los rumores que hubo en reportes periodísticos, ‘El Vasco’ utilizó su 11 estelar, o al menos el que venía trabajando durante los partidos de preparación en este 2026. El estratega mexicano mantiene su formación de 4-3-3 con sus elementos predilectos. Ni Guillermo Ochoa ni Edson Álvarez aparecieron en el cuadro titular.

Portero

Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

César Montes (capitán)

Israel Reyes

Mediocampistas

Érick Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Delanteros

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

De esta manera, Aguirre repite el cuadro presentado en el último partido de preparación que se disputó ante Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez y que consiguió una victoria de 5-1 el pasado jueves.

Alineación de Sudáfrica para enfrentar a México

Por su parte, Sudáfrica también estará presentando a su cuadro estelar con una línea de 5 en defensa, tres mediocampistas y dos delanteros para priorizar la solidés y evitar goles y priorizando el contraatque.

Ronwen Williams, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi, Mbokazi, Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Yaya Sithole, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Lyle Foster, Iqraam Rayners.