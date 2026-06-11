Isaac del Toro se mantuvo estratégico en la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Isaac del Toro buscará atacar este viernes en la etapa de alta montaña, terreno ideal para acercarse a los puestos de honor. (Foto especial)

El pedalista mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el sitio 14 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tras la Etapa 5 que se corrió sobre 198 kilómetros y que ganó el belga Wout van Aert (Visma). El mexicano llegó en el lugar 69 y está a 1.16 segundos del líder Alex Baudin.

Del Toro completó una jornada tranquila al cruzar la meta con el grupo principal, en la última jornada previa a la montaña, en la que el mexicano buscará alcanzar el podio.

La etapa estuvo marcada por una escapada tempranera integrada por seis corredores: Pepijn Reinderink, Thibault Guernalec, Julen Arriolabengoa, Felix Engelhardt, Hugo Houle y Robbe Dhondt, quienes tuvieron una ventaja superior a dos minutos, aunque el pelotón mantuvo el control gracias al trabajo de los equipos interesados en una definición al sprint.

Isaac del Toro rodó protegido dentro del lote principal, evitando desgastes innecesarios y manteniéndose atento a cualquier eventualidad que pudiera afectar sus aspiraciones en la clasificación general.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG evitó cortes, caídas y pérdidas de tiempo, manteniéndose entre los aspirantes a escalar posiciones en la clasificación general en espera de entrar a la alta montaña, terreno ideal para atacar y acercarse a los puestos de honor de la competencia que entra en su fase decisiva este viernes 12 de junio con la Etapa 6.