México vs Sudáfrica: ¿A qué hora inicia y en qué canal ver el partido inaugural del Mundial 2026?

¡Todo listo para la inauguración! No te pierdas el partido de México contra Sudáfrica (cuartoscuro)

La Selección de México enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México para dar inicio a la Copa del Mundo 2026. Este partido marca la tercera ocasión en que el antes llamado Estadio Azteca es anfitrión de una Copa Mundial.

¿A qué hora inicia el partido inaugural del Mundial 2026?

El arranque del primer duelo se dará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas de la Ciudad de México.

¿Dónde puedo sintonizar el partido inaugural del Mundial 2026?

El juego se transmitirá en distintos canales de televisión, así como también servicios de streaming.

Para aquellos que sintonizarán desde una señal televisiva, el partido se encontrará en los canales Azteca 7, Canal 5, Canal 9, Las Estrellas y TUDN.

Los suscriptores del servicio de ViX Premium podrán disfrutarlo a través de la plataforma.

Fanáticos que no cuenten con señal abierta, cable ni suscripción a ViX, podrán gozar gratuitamente del partido a través del canal de YouTube de TUDN México.