¡Como en boda! Mexicanos lanzan por los aires a un coreano en pleno Fan Fest del Mundial

Coreano disfruta su estancia en el Fan Fest Mexicanos los lanzaron por los aires

La Copa del Mundo apenas comenzó en México y ya dejó una de esas imágenes que suelen trascender los resultados deportivos.

En medio de la celebración por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el mundial 2026, un aficionado surcoreano se convirtió en protagonista en los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

Videos difundidos durante las primeras horas de actividades mostraron a seguidores de Corea del Sur compartiendo festejos en Jalisco con aficionados mexicanos en distintos puntos del país.

El video de coreano festejando que se volvió viral

Entre las imágenes más comentadas aparece un joven surcoreano que fue rodeado por un grupo de aficionados mexicanos durante las celebraciones posteriores al encuentro inaugural del Tri. Vestido con ropa en tonos similares a los utilizados por la selección asiática, el visitante fue cargado por varios seguidores mexicanos en medio de cánticos y muestras de entusiasmo.

La escena recordó las tradicionales celebraciones que suelen realizarse en fiestas y bodas, ya que el aficionado fue levantado varias veces por los aires mientras quienes lo rodeaban alentaban la improvisada ceremonia.

Así se divierte el coreano con la afición tapatía | México vs Sudáfrica @futpicante @ESPNmx pic.twitter.com/GWV9fZFS22 — Diego Yvey (@diegoyvey) June 11, 2026

Lejos de mostrar incomodidad, el joven apareció sonriendo durante todo el momento, disfrutando del ambiente que se generó a su alrededor. Al final todos gritaron ¡Corea, Corea!

Corea del Sur aparece como el gran desafío de México en el Grupo A

Mientras las imágenes de fraternidad recorren internet, en el terreno deportivo Corea del Sur se perfila como el rival más complicado para México dentro del Grupo A.

La selección asiática llega al Mundial 2026 después de encadenar once clasificaciones consecutivas a la máxima competencia internacional.

Entre sus principales referentes destacan Son Heung-min, actual delantero de Los Angeles FC, el mediocampista Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, y el defensor Kim Min-jae, del Bayern Múnich.

La Selección Mexicana volverá a la actividad el jueves 18 de junio de 2026, cuando dispute la segunda jornada del Grupo A frente a Corea del Sur.