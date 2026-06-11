Gilberto Mora, el más joven del Mundial 2026, es seguido de cerca por el Real Madrid

¿Gilberto Mora al Real Madrid? Esto se sabe del posible futuro del jugador más joven del Mundial 2026 (cuartoscuro)

Gilberto Mora, el sexto jugador más joven en debutar en un Copa del Mundo y el de menor edad en este Mundial 2026, tiene miradas puestas sobre él. El mexicano está siendo considerado como candidato para equipos de la talla del Real Madrid.

¿Quién es Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026?

Gilberto Mora nació en Chiapas y desarrolló sus habilidades futbolísticas desde muy temprana edad. A los 4 años, ya jugaba en la liga Sub-5 de Jaguares de Chiapas. Desde entonces no ha parado de afinar su talento y posicionarse como una promesa del futbol.

En 2024, el Club Tijuana Xoloitzcuintles lo firmó cuando tenía 15 años. El verano de 2025, consiguió la Copa de Oro con el equipo en la Liga MX y acumuló 10 goles durante 53 partidos con el equipo tijuanense.

A los 16 años, 9 meses y 14 días de edad el mediapunta debutó con la selección mexicana.

¡De la frontera pa’l mundo! Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10.



El Canterano Rojinegro está listo para seguir haciendo historia internacional.



📝: https://t.co/DqkZJsRwYg pic.twitter.com/uvRr6L4nXW — Xolos (@Xolos) June 9, 2026

¿Gilberto Mora al Madrid?: Esto se sabe del futuro de la joven promesa del futbol

La precocidad de Gilberto Mora ha despertado la atención de equipos como el Real Madrid —club al cual el propio jugador ha dicho le gustaría formar parte.

Hace poco, los Xolos renovaron su contrato por tres años más. Se piensa que con este movimiento, queda descartada la posibilidad de ver al chiapaneco en el equipo madrileño pronto. Sin embargo, parece que todo es parte de una estrategia del representante del jugador, Rafaela Pimienta.

Se especula que el mediapunta continuará jugando con los Xolos hasta finales de año. Ya cumplida la mayoría de edad, se negociaría una transferencia al Real Madrid si el club español sigue interesado en el talento del joven para que comience a jugar en 2027.

El Mundial 2026 será la oportunidad para que el joven promesa demuestre sus valor en la cancha. Su rendimiento determinará si lo veremos en las grandes ligas del futbol internacional en un futuro cercano.