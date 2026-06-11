México vs. Sudáfrica: Sigue el minuto a minuto EN VIVO de la inauguración en el Estadio CDMX

¡Arranca el Mundial 2026! La fiesta mundialista se vive en la CDMX... en medio de protestas. (Cuartoscuro)

Llegó la hora: tras cuatro años de espera, inicia una nueva Copa del Mundo... ¡y ahora en nuestro país!

México se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, el mismo recinto donde se coronaron Pelé y Maradona.

11:47: ¡Vamos a llorar! Maná toca OYE MI AMOR en la cancha del Estadio CDMX.

11:41: Maná está por salir a la cancha del Estadio CDMX.

11:34 horas: Debido a las protestas de la CNTE, se interrumpirá el servicio del Tren Ligero debido a objetos en las vías.

11:24 horas: la Selección Mexicana arribó al Coloso de Santa Úrsula ante el aplauso de miles de mexicanas y mexicanos.

11:20 horas: A la altura del hotel real del sur, bloqueo principal a la CNTE de parte de SSC, supuestos estudiantes acusan incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno capitalino sobre libre circulación en el marco de la gesta mundialista.

Mientras miles de aficionados llenan el Estadio CDMX para la inauguración del Mundial 2026, la experiencia alrededor del inmueble ha estado marcada por una compleja operación de movilidad, largos filtros de seguridad, elevados precios al interior, donde una cerveza alcanza los 290 peso, y diversas protestas en la capital.

Entre ellas destaca el avance de integrantes del colectivo Mariposas Buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de los Multifamiliares de la colonia Educación, así como bloqueos encabezados por madres buscadoras en una de las principales vías de acceso al estadio, generando afectaciones para los asistentes que buscan llegar al Coloso de Santa Úrsula en una jornada histórica para el futbol mundial.

La Selección Mexicana ya está lista y en breve Javier Aguirre dará a conocer la alineación titular.

Estadio Azteca Así luce el Estadio Ciudad de México antes de la inauguración del Mundial. (EFE)

México llega como favorito en los momios por -252 al partido inaugural, por lo que se espera un triunfo del combinado tricolor.

México y Sudáfrica se enfrentan en un duelo crucial de la primera ronda de grupos, además, es el partido inaugural y el Estadio Ciudad de México tendrá los ojos de millones de personas encima._Con información de Iván Guevara, Fátima Chávez y Eduardo Flores.