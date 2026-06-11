¿Habrá pausa de hidratación en todos los partidos del Mundial? Esto dice el nuevo reglamento

La Federación implementa pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos. Mundial 2026 tendrá descansos obligatorios por altas temperaturas en todas las sedes.

A Partir de esta edición, todos los partidos del Mundial 2026 tendrán pausas obligatorias de hidratación, una medida inédita en la historia de la Copa del Mundo que busca reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas previstas durante el torneo.

La federación modificó el protocolo que hasta ahora permitía los llamados cooling breaks únicamente cuando la temperatura superaba determinados niveles. Para la justa que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, las interrupciones estarán presentes en cada encuentro, independientemente de las condiciones climáticas.

Cuándo serán las pausas de hidratación

Las pausas se realizarán aproximadamente en los minutos 22 y 67 y tendrán una duración de tres minutos cada una. Durante ese tiempo, jugadores, árbitros y personal de apoyo podrán hidratarse y refrescarse antes de reanudar las acciones.

La medida forma parte de una estrategia preventiva ante el calor que podría registrarse en varias de las ciudades anfitrionas.

Por qué la Federación decidió implementarlas

De acuerdo con análisis sobre las sedes mundialistas, 14 de los 16 estadios utilizados para la Copa del Mundo superan con frecuencia los umbrales considerados seguros para la práctica deportiva. Además, especialistas estiman que alrededor del 25 por ciento de los partidos podrían disputarse bajo niveles de estrés térmico potencialmente peligrosos.

Investigaciones también señalan que los encuentros jugados en condiciones de calor extremo registran una disminución en la intensidad física de los futbolistas, así como una reducción en la cantidad de carreras de alta velocidad y sprints.