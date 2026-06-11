¡Histórico! Gilberto Mora se convierte en el jugador más joven de México en la historia del Mundial

Gilberto Mora El jugador mexicano ingresó al partido inaugural contra Sudáfrica en el segundo tiempo.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica vivió uno de los momentos más esperados de esta Copa del Mundo, el debut de Gilberto Mora, el jugador más joven de esta edición del torneo se convirtió también en el futbolista mexicano de menor edad en participar en este torneo.

¿Con qué edad debutó Gilberto Mora en el Mundial 2026?

El mediocampista de los Xolos de Tijuana ingresó al minuto 66 del encuentro disputado en la cancha del Estadio Azteca para reemplazar a Álvaro Fidalgo como uno de los volantes ofensivos del encuentro. Aunque no tuvo injerencia directa, en la segunda anotación, el equipo mexicano marcó el segundo gol del encuentro apenas unos minutos después con un cabezazo de Raúl Alonso Jiménez.

Ahora, Mora tuvo sus primeros minutos de Copa del Mundo con 17 años, ocho meses y 28 días, siendo el futbolista más joven de toda esta edición de la Copa del Mundo.

Además, se convirtió en el futbolista nacional con menos edad en disputar el máximo torneo de selecciones nacionales. El futbolista de los Xolos de Tijuana rompió la marca que le pertenecía a Manuel Rosas, quien jugó el Mundial de Uruguay 1930 con apenas 18 años, 3 meses y 26 días. Rosas nació el 14 de diciembre de 1912 y debutó en el torneo el 13 de julio de 1930 en el partido inaugural de México contra Francia.

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes en la historia del Mundial?

En la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el jugador más joven en disputar un partido es el norirlandés Norman Whiteside, quien debutó en España 1982 con apenas 17 años y 41 días en el encuentro contra Yugoslavia, superando el récord que había establecido Pelé en Suecia 1958, cuando jugó con 17 años y 249 días.

Entre los futbolistas más jóvenes que han participado en un Mundial también destacan Samuel Eto’o, quien apareció con Camerún en Francia 1998 con 17 años; Femi Opabunmi, que jugó para Nigeria en Corea-Japón 2002 con 17 años; y Salomon Olembe, otro adolescente camerunés presente en el Mundial de 1998.

FIFA reconoce oficialmente a Whiteside como el jugador más joven en la historia de la competición, una marca que continúa vigente más de cuatro décadas después.