México vs. Sudáfrica: ¿Quiénes son los hombres millonarios más ricos de ambos países?

México vs. Sudáfrica... en negocios ¿Cuáles son los hombres más ricos de ambos países? (cuartoscuro)

Según la revista Forbes, que lleva un listado de las personas con mayor fortuna en el planeta, la riqueza del mundo ha crecido considerablemente a nivel global. Algunos de los hombres más ricos pertenecen a los países que se enfrentan en la inauguración del evento futbolístico, México y Sudáfrica. Descubre quiénes son y a qué se dedican.

¿Quiénes son los hombres más ricos de México?

Carlos Slim, que principalmente maneja telecomunicaciones y servicios financieros, sigue encabezando la lista de las personas más ricas del país y de América Latina con su fortuna de 125,000 mdd, un incremento a los 82,500 mdd del año pasado. Esto a pesar de los adeudos de 48,000 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le exigió pagar a su Grupo Salinas el año pasado.

A Slim le sigue Germán Larrea, dueño del conglomerado minero Grupo México, con 67,100 mdd. Le sigue Alejandro Baillères Gual, también perteneciente a la industria minera, con 19,500 mdd.

Este año, se sumó a lista Eugenio Baeza Fares, fundador y presidente de Grupo Bafar, conglomerado de industria agroalimentaria, con una fortuna estimada en 1,200 mdd. También el dueño de Bodega Aurrera, Manuel Arango Arias, con 2,100 mdd.

¿Quiénes son los hombres más ricos de Sudáfrica?

Johann Rupert es el hombre más rico del país africano. El jefe de Compagnie Financière Richemont —compañía matriz de Cartier, Jaeger-LeCoultre, and otras marcas de lujo— posee 18,000 mdd.

La minería, al igual que en México, constituye una de las industrias que más multimillonarios produce, como es el caso con el segundo hombre más rico de Sudáfrica, Nicky Oppenheimer, quien se estima tiene 11,000 mdd a su nombre. Ivan Glasenberg, dueño del grupo Glencore, también debe el posicionarse como el tercer hombre más rico del Sudáfrica a la minería, la cual le ha dejado una fortuna de 9,000 mdd.

También cabe mencionar que Elon Musk, el hombre más rico del mundo con una fortuna que el Wall Street Journal estima se encuentra en 970,000 mdd, superando el Producto Interno Bruto (PIB) de 172 países, proviene de Sudáfrica. Su padre, Errol Musk, manejaba varios negocios, principalmente de minería y desarrollo urbano, lo cual le dio a su hijo una fortuna inicial considerable para iniciar sus negocios.