Marcelo Garza empata al cuarto sitio en Inter Rapidísimo Golf

PGA Tour Américas. Marcelo Garza ha iniciado con buenas sensaciones en el torneo Inter Rapidísimo Golf en Bogotá. (ISABELA QUIROZ)

Los mexicanos Marcelo Garza y Omar Morales aspiran a continuar su buena racha en el PGA Tour Américas, este jueves tras la primera ronda en el Inter Rapidísimo Golf, torneo que se juega en el Club Rincón de Cajiga en Bogotá, firmaron scores de 66 y 69 golpes de manera respectiva.

Con ese resultado Garza tuvo el honor de compartir el cuarto sitio del tablero con sus -6 golpes al iniciar recorrido en el torneo del PGA Tour Américas. El mexicano hizo tres birdies en fila, embocando dos chips en los par-3 de los hoyos 14 y 16, para darle un empuje significativo a su ronda libre de bogeys.

El domingo anterior Garza terminó en un empate al sitio 18 en el México Championship que se jugó en el Club de Golf La Hacienda. Su mejor resultado en la gira.

Su connacional Omar Morales, quien el domingo terminó en el quinto sitio en el México Championship, entregó score de -3 golpes y comparte el sitio 21 de la clasificación, el poblano de 23 años, luchará por otro buen resultado en la gira.

Encabezados por Garza, son 10 latinoamericanos dentro del Top 36 del torneo. Los costarricenses Paul Chaplet y Luis Gagne, los argentinos Mateo Fernández de Oliveira y Marcos Montenegro hicieron 69 (-3) son parte de un empate por el puesto 21.

Sebastian Moss, líder

El estadounidense Sebastian Moss hizo ronda libre de errores y con un 64 (-8) se adueñó del liderato, con un golpe de renta sobre Ben Warian y Mark Goetz que firmaron un 65 (-7) en el evento colombiano.

“Siento que he venido jugando muy bien toda la temporada. Le he estado pegando muy bien a la pelota y el putter está comenzando a hacer una diferencia. Jugué muy bien el putter al final del torneo anterior en México y también los últimos dos días”, dijo el joven puntero de 22 años graduado de la Universidad de Louisville que terminó octavo en el ranking del PGA Tour University la temporada anterior.

Moss es actualmente el número 60 de la lista de puntos del PGA Tour Américas, con cuatro cortes superados en cinco torneos. El empate por el puesto 18 de la semana pasada en el Mexico Championship ha sido su mejor resultado de su primera campaña en esta gira.