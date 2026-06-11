¿Por qué Raúl Jiménez usa protección en la cabeza? Historia del delantero mexicano

Raúl Jiménez El delantero mexicano fue titular ante Corea

Nada impidió que el delantero mexicano Raúl Jiménez anotara el segundo gol en el partido de apertura del Mundial 2026.

Tras el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, muchos aficionados se preguntaron por la banda elástica con la que apareció en la cancha el delantero titular del tricolor.

En sus primeras temporadas con el Wolverhampton, Jiménez anotó 30 goles en la Premier League, lo que le permitió consolidarse como una de las figuras dentro del club.

¿Cómo ocurrió el accidente de Raúl Jiménez?

Durante un encuentro de la Premier League en 2020, entre el Arsenal y el Wolver el goleador sufrió un fuerte choque contra el jugador brasileño David Luiz.

El accidente ocurrió cuando Jiménez intentó rematar un balón y terminó impactando con la cabeza de su contrincante, lo que derribó a ambos futbolistas.

Al activarse los protocolos de emergencia por la colisión, el titular del tri abandonó el terreno de juego para ingresar de emergencia al hospital.

Después de los estudios preliminares, los médicos le informaron que por la fuerza del impacto, sufrió una fractura craneal que podía poner en riesgo su vida, incluso dejarlo fuera de la cancha.

A pesar de los pronósticos sobre su salud, el artillero trabajó de manera ardua durante ocho meses para lograr su recuperación.

¿Por qué Jiménez usa una banda en la cabeza?

Tras recuperarse de su lesión, el titular de la Selección Mexicana se vio en la necesidad de usar un casco de protección en la cabeza para reducir los efectos de posibles lesiones por impacto durante sus encuentros.

El elemento de protección que miles de aficionados pudieron observar durante el partido que inauguró el Mundial 2026 no solo protege su cabeza, sino también la herida que le dejó el fuerte impacto y aunque aparenta ser molesta esta banda cuenta con un diseño funcional.