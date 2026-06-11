Norway Chess 2026 (2)

Rameshbabu Praggnanandhaa. .

El Norway Chess 2026 reunió a la absoluta élite del ajedrez mundial en Oslo, Noruega, del 25 de mayo al 5 de junio. Un campo de batalla repleto de monstruos sagrados: Carlsen, So, Firouzja, Gukesh. Y, sin embargo, al final del camino, hubo un solo nombre grabado en lo más alto: Rameshbabu Praggnanandhaa.

Nadie lo hubiera apostado así. Durante la mayor parte del torneo, Wesley So gobernaba la clasificación con frialdad quirúrgica, mientras Firouzja acechaba desde las sombras. Praggnanandhaa seguía ahí, amenazante, pero sin encender todavía las alarmas. Hasta que algo cambió.

El joven de Chennai, de apenas 20 años, desató una tormenta perfecta: cuatro victorias clásicas consecutivas para cerrar el torneo, una racha que dejó atónito al mundo del ajedrez. En la ronda 3 ya había lanzado el primer aviso, derrotando a Magnus Carlsen en una partida cargada de tensión y dramatismo. En la ronda 8 volvió a tumbar al número uno del mundo, acumulando un balance positivo en sus duelos directos con el noruego, el jugador más grande de todos los tiempos.

Ganar o ganar

La ronda final fue de máxima tensión. Praggnanandhaa llegaba medio punto por detrás de So, con una sola misión posible: ganar o ganar. No había margen para la duda, ni espacio para la prudencia. Con las piezas blancas frente a Keymer, el indio ejecutó su plan con la precisión de un cirujano y la frialdad de un c

ampeón, logrando los 18 puntos que le coronaron.

So terminó segundo con 17 puntos y Firouzja tercero con 15.5, contemplando cómo el título que parecía suyo se había evaporado ante sus ojos. A sus 20 años, Praggnanandhaa no solo ganó un torneo: anunció al mundo que la era de los grandes está lejos de terminar, y que hay un nuevo pretendiente dispuesto a reclamar su trono.

Praggnanandhaa - Keymer

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.e3 Ae7 5.Cc3 0–0 6.cxd5 exd5 7.Ad3 Cc6 8.h3 Ad6 9.0–0 Te8 10.Te1 h6 11.a3 Ae6 12.b4 a6 13.Ab2 Dd7 14.b5 axb5 15.Axb5 De7 16.Ce5 Axa3?! (La precisión de ambos jugadores es asombrosa. Pragg escogió una variante conservadora pero que mantuvo todas las piezas en el tablero. Ahora Keymer, invicto en el torneo, puede sacrificar la calidad. Un recurso que, de momento, sólo los motores son capaces de ver: 16….Cxe5 17.dxe5 Axe5 18.Axe8 Txe8)

17.Axa3 Txa3 18.Axc6 Txa1 19.Dxa1 bxc6 20.Cxc6 Dd6 21.Ce5 Tc8 22.Tb1 c5 23.Cb5 Df8 24.dxc5 Af5 25.Tb3 Dxc5 26.Cd4 Dc1+ (Complica un poco el panorama. Más fácil es 26….Ag6 27.Da6 Te8)

27.Dxc1 Txc1+ 28.Rh2 Ae6 29.Tb6 Tf1 30.f4

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