Resultados Mundial 2026: ¿Cómo quedó el Grupo de México?

México enfrentará a Corea en la jornada 2 del grupo A La Selección Mexicana es líder de su sector (Fotos EFE)

México inicia el Mundial 2026 como líder del grupo A tras el triunfo de 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana enfrentará en la jornada dos a Corea del Sur, equipo que ganó en el Estadio Guadalajara a República Checa.

¿Cómo quedó el Grupo de México? Resultados y puntos de cada equipo

Los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones ponen al equipo dirigido por Javier Aguirre en primer lugar con tres puntos, por diferencia de goles. El equipo asiático ganó 2-1, resultado que tiene a los coreanos con tres puntos en la segunda posición y al conjunto europeo en tercero sin puntos; Sudáfrica se queda en el fondo con cero unidades.

No hubo sorpresas en los primeros dos partidos de la Copa del Mundo, México quedó a deber en su presentación, pero cumplió con el triunfo en el juego inaugural; con ello el equipo donde milita Gilberto Mora tiene un pie en la siguiente ronda, tomando en cuenta que califican los mejores terceros lugares.

¿Cuándo juega México contra Corea del Sur?

La Selección Mexicana ya tiene en la mira el segundo partido. El rival será Corea del Sur, que se mantienen en la sede de Guadalajara, ciudad a la que llegarán los jugadores mexicanos para encarar el encuentro el próximo jueves 18 de junio en punto de las 19:00 horas.

Javier Aguirre fue claro al decir que los nervios del partido inaugural deben quedar atrás y mejorar el rendimiento en el segundo juego del Mundial, en dónde se disputará el liderato de grupo ante el equipo que tiene como estrella a Son Heung-min.

Calendario del grupo de México en el Mundial

República Checa vs. Sudáfrica | jueves 18 de junio a las 10:00 horas

México vs. República de Corea | jueves 18 de junio a las 19:00 horas

República Checa vs México | Miércoles 24 de junio a las 19:00 horas

Sudáfrica vs República de Corea | Miércoles 24 de junio a las 19:00 horas