¿Se pueden enfrentar Estados Unidos e Irán en la fase de eliminación del Mundial 2026?

Posible enfrentamiento Irán vs Estados Unidos El escenario más viable es que ambos terminen en el primer lugar de sus respectivos grupos y posteriormente triunfen en los duelos de dieciseisavos de final.

A tan sólo horas del arranque del Mundial FIFA 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, la afición futbolera de todo el mundo ha comenzado a especular sobre los futuros partidos que podrían dejar su huella en la historia de los mundiales; uno de ellos, es el posible enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, llamativo tanto por su historial deportivo como por el contexto internacional que los países experimentan en este momento.

El nuevo formato de 48 selecciones clasificadas esta Copa del Mundo 2026, tendrá por consecuencia y por primera vez en la historia del torneo, una ronda de dieciseisavos de final antes de los tradicionales octavos, cuartos, semifinales y final, por lo que existen distintos caminos para que estadounidenses e iraníes se crucen durante la fase de eliminación.

¿Cómo podrían enfrentarse Estados Unidos e Irán en el Mundial 2026?

A pesar de que existen diversas posibilidades para que la selección de Irán enfrente a los estadounidenses en la etapa de eliminación del Mundial 2026, el escenario más viable es que ambos terminen en el primer lugar de sus respectivos grupos y posteriormente triunfen en los duelos de dieciseisavos de final, lo que les llevaría a un partido decisivo en octavos del torneo internacional.

El diseño del cuadro de esta Copa del Mundo 2026 fue elaborado para acomodar 32 equipos clasificados desde la Fase de Grupos, por lo que la posición final de cada selección resulta determinante para conocer su ruta hacia el título.

Estados Unidos se encuentra en el Grupo D, liderazgo que disputará ante las selecciones de Paraguay, Australia y Turquía; por otra parte, Irán peleará el primer puesto del Grupo G contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Cuadro Mundial 2026 Equipos, rondas y cómo clasificarán las selecciones este Mundial 2026.

Los dos mejores de cada sector avanzarán junto con los ocho mejores terceros lugares a la ronda de dieciseisavos de final, instancia que abrirá la fase de eliminación directa.

En caso de que Irán y Estados Unidos lideren sus respectivos grupos, sumado a una victoria en este primer peldaño de eliminación, las selecciones podrían enfrentarse en los octavos de final del 6 de julio, que se llevarán a cabo en Seattle, Estados Unidos.

Sin embargo, de no cumplir con las condiciones mencionadas, las posibilidades de un partido Irán vs Estados Unidos disminuyen consierablemente, ya que los resultados en la Fase de Grupos y los cruces posteriores llevarían a las selecciones a quedar ubicados en sectores opuestos del cuadro, lo que retrasaría el posible enfrentamiento hasta semifinales o incluso la final del campeonato.

Estados Unidos e Irán: historial competitivo y figuras rumbo al Mundial 2026

La rivalidad futbolística entre Irán y Estados Unidos tiene antecedentes mundialistas que han dejado momentos memorables. El primero de ellos ocurrió en Francia (1998), cuando el conjunto iraní se impuso 2-1 en uno de los partidos más recordados de aquella edición.

No obstante, en tiempos recientes, estadounidense e iraníes se enfrentaron en Qatar 2022, cuya victoria fue arrebatada por Estados Unidos 1-0 gracias al gol de Christian Pulisic.

Estados Unidos llega al Mundial 2026 con la ventaja de ser uno de los países anfitriones y consolidado como uno de los principales representantes de Concacaf, cuyas figuras destacables son: el ya nombrado y capitán, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun.

Por el lado iraní, la selección mantiene el estatus de potencia regional al ser una de las representantes más competitivas de la Confederación Asiática; en su equipo, resaltan Sardar Azmoun y Alireza Jahanbakhsh.