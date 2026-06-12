Álvaro Ortiz se ilusiona con otro título en el Korn Ferry Tour

Aspirante al título en torneo texano. Álvaro Ortiz jugó este viernes una de sus mejores rondas como profesional. (Foto especial)

Álvaro Ortiz tuvo otro día inolvidable en la gira del Korn Ferry Tour, durante la segunda ronda en el torneo OccuNet Classic que se juega en Amarillo, Texas, el mexicano firmó una tarjeta de 61 golpes (-9) que lo elevó 60 posiciones y ahora comparte el cuarto sitio de la clasificación con un total de 133 golpes (-7).

La ronda del tapatío de 31 años es para la historia del Korn Ferry Tour, pues además de ser su primer 61 en la gira, lo hizo de manera además sobresaliente al encadenar seis birdies consecutivos del hoyo 1 al 6, al siguiente hizo par y luego otro birdie para cerrar la primera parte de su jornada con -7 impactos. Algo que ni él mismo podía creer.

Para la segunda parte de su ronda, Ortiz continuó con otro birdie en el hoyo 11 y luego llegó su primer y único bogey de la tarde en el hoyo 13, pero casi al final embocó dos birdies más en los hoyos 16 y 17 para irse a descansar con -9 golpes.

Ese resultado llevó al mexicano a compartir el cuarto sitio con los estadounidenses Rian Blaum, Ben Carr, Logan McAllister y el japonés Ryo Ishikawa, todos con suma de 133 (-7).

Este grupo de cinco jugadores se localiza a solo dos golpes del puntero Chan Kim que con su ronda del viernes de 65 golpes suma 131 (-9). En el segundo sitio están los también estadounidenses Travis Trace y Cole Sherwood, ambos con 132 (-8).

Triunfó hace un par de semanas

El pasado 28 de mayo Álvaro Ortiz consiguió su primera victoria en la gira de ascenso, fue en el UNC Health Championship, lo logró después de 84 torneos jugados en la gira y después de tanto batallar por querer subir al PGA Tour.

Esta semana en el torneo que se celebra en el Tascosa Golf Club de Amarillo, Texas, el mexicano se empeña en obtener otro excelente resultado que se asegure de una vez antes de terminar la temporada su tarjeta para el PGA Tour en 2026.

De alcanzar su sueño se convertiría en el segundo mexicano después de Emilio González en conseguir en dos temporadas consecutivas el ascenso al PGA Tour. De momento se vale soñar la temporada aún es larga.