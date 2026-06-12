Inauguración del Mundial 2026 en EU: ¿A qué hora iniciará la ceremonia y qué artistas estarán?

Inauguración del Mundial en EU. Así será el espectáculo de apertura de Estados Unidos antes del duelo ante Paraguay.

Después de las ceremonias inaugurales realizadas en México y Canadá, Estados Unidos se prepara para celebrar este viernes 12 de junio el tercer y último acto de apertura del torneo mundialista 2026.

La ceremonia se llevará a cabo en Los Angeles Stadium y marcará el inicio de la participación de Estados Unidos como uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que arrancará a las 17:30 horas.

Artistas que participarán en la ceremonia inaugural de Estados Unidos

La federación confirmó que la celebración estará encabezada por algunas de las figuras más importantes de la música internacional. Entre los artistas anunciados se encuentran:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Además, el organismo adelantó que otros artistas de talla mundial podrían sumarse al espectáculo.

Estados Unidos vs Paraguay: el partido inaugural en EE. UU.

Tras la ceremonia inaugural, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el primer partido mundialista disputado en suelo estadounidense durante esta edición.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades anfitrionas de Norteamérica. El torneo comenzó oficialmente el 11 de junio en Ciudad de México y concluirá el próximo 19 de julio con la gran final en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.