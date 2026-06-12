Estados Unidos inicia el Mundial 2026 goleando a Paraguay

Mundial FIFA 2026: Estados Unidos - Paraguay Folarin Balogun (abajo) de Estados Unidos celebra un gol con sus compañeros este viernes, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el estadio SoFi en Los Ángeles. (Omar Alonso/EFE)

La selección de Estados Unidos inició su camino en el Mundial FIFA 2026 con goleada de 4-1 sobre Paraguay, en uno de los partidos más intensos en la segunda jornada.

Paraguay, que vuelve a un mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección estadounidense en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo le alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

Un gol en propia meta del volante Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido.

Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo. Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.

Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía.