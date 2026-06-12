Bosnia y Herzegovina le saca el empate a Canadá en la apertura del Grupo B

Canad{a- Bosnia y Herzegovina. Luc De Fourgrolles (d) intenta detener a Jovo Lukic, autor del gol de Bosnia y Herzegovina en el empate a un tanto en el estadio BMO Field en Toronto. (EFE)

La selección de Canadá no pudo celebrar un triunfo en su debut como coanfitriona del Mundial de Futbol 2026 y pese a las ganas y a su juego voluntarioso solo empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el partido de apertura del Grupo B disputado en el estadio de Toronto.

Bosnia y Herzegovina se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.

Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses y silenciar momentáneamente el estadio ante más de 45.000 espectadores.

La selección dirigida por Jesse Marsch dominó gran parte del encuentro, acumuló llegadas y acorraló durante muchos minutos al conjunto balcánico, pero volvió a exhibir problemas de definición que estuvieron a punto de costarle muy caros hasta que apareció Larin para rescatar el empate al minuto 79.

El delantero de 31 años, que juega en el Southampton inglés, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho. El estallido de alegría fue ensordecedor.

Los últimos minutos fueron un asedio canadiense. Promise David tuvo una gran oportunidad en el tiempo añadido, pero Bosnia resistió para asegurar un empate que deja abierto el Grupo B.

Canadá evitó una derrota, pero también confirmó que deberá mejorar su eficacia ofensiva si quiere alcanzar por primera vez las eliminatorias de un Mundial.

En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Qatar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza. EFE