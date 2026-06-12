Canadá vs Bosnia y Herzegovina: horario, canal, cómo y dónde ver la transmisión del Mundial 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina Toronto recibirá a la selección de Bosnia y Herzegovina para el primer duelo del Grupo B contra Canadá.

Tras el arranque del Mundial FIFA 2026 en Ciudad de México, donde la selección Tricolor se impuso 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural que tuvo por escenario al tres veces mundialista Estadio Azteca (ahora Banorte), el torneo de futbol más grande del mundo continúa este viernes 12 de junio, teniendo su primer enfrentamiento del Grupo B en otra de las sedes de la competencia, Canadá.

Toronto recibirá este día en su territorio a la selección de Bosnia y Herzegovina, quien arriba al torneo tras eliminar a Italia y Gales en el repechaje de las Eliminatorias Europeas.

Canadá vs Bosnia y Herzegovina Mundial 2026: ¿dónde y cuándo será?

El Mundial FIFA 2026 es la primera competencia que se realiza en tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, siendo el suelo canadiense el que albergará el primer partido del Grupo B en la Fase de Grupos de la justa mundialista.

🇧🇦 Dobro jutro Bosno i Hercegovino!



💙👉Jesmo li spremni za večeras? Počinje ono što smo dugo čekali. 🇧🇦



Sretno, momci — igrajte hrabro, uživajte u trenutku i dostojno predstavljajte boje Bosne i Hercegovine. Uz vas smo! #NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/Az8RMuw1Lh — NFS BIH (@NFSBiH) June 12, 2026

Desde el Toronto Stadium en Toronto, Canadá, la selección local recibirá al equipo de Bosnia y Herzegovina este viernes 12 de junio, quienes resultaron victoriosos en las Eliminatorias de Europa del Mundial 2026 y que buscarán robar la victoria en su partido debut.

Canadá, por su parte, aprovechará el calor de la localía para asestar el primer golpe en su grupo y tomar la ventaja entre los países del cuadro; Qatar y Suiza también forman parte del Grupo B.

¿A qué hora y en qué canal ver el Canadá vs Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026?

La fiesta mundialista apenas está arrancando, sin embargo, los países clasificados buscan un inicio exitoso para dominar en sus respectivos grupos. Este viernes será la oportunidad de Canadá y la selección de Bosnia y Herzegovina de probarse ante el mundo, buscando la ventaja en el primer encuentro del Grupo B.

Este enfrentamiento está programado para los siguientes horarios, según la región en la que te encuentres:

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Estados Unidos Tiempo del Este: 15:00 horas.

15:00 horas. Tiempo del Centro: 14:00 horas.

14:00 horas. Tiempo del Pacífico: 12:00 horas.

Al tratarse de un partido que no involucra a la Selección Mexicana ni al Grupo A, sector al que pertenecen los Tricolor, será transmitido a través de plataformas de streaming y canales canadienses.

En México, podrás verlo mediante ViX Premium, contando con el Pase Mundial 2026 que permite la transmisión en dispositivos de todos los partidos programados en el torneo.