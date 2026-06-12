¿Con palitos y bolitas? Así explicaron las transmisiones de EU las tarjetas rojas

¿Así o más claro? Mensajes que explicaban cómo funciona el futbol se presentaron el la transmisión estadounidense. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

¿Cómo funciona una tarjeta roja en el futbol? Si está viendo el Mundial, es algo que muy seguramente sabes. Sin embargo, la transmisión estadounidense del torneo futbolístico no asume lo mismo de sus televidentes.

¿Qué pasó durante la transmisión del Mundial en Estados Unidos?

La transmisión de Estados Unidos causó arrebato en redes sociales cuando se publicaron capturas de los mensajes que ponían en los partidos. Estos iban más allá de indicar quién salía y quién entraba a la cancha o mostrar estadísticas de un jugador en específico. Explicaban con minucioso detalle cómo funcionaban las reglas del juego.

Uno de los mensajes más difundidos se presentó durante el partido entre México y Sudáfrica, cuando la selección africana recibió dos tarjetas rojas. La caja de texto leía lo siguiente:

«Reducidos a 9 jugadores porque 2 fueron eliminados del juego. A ambos se les mostraron tarjetas rojas, lo cual significa que ya no pueden jugar en este partido. Como resultado, Sudáfrica debe continuar con 9 jugadores en el campo. Esto es una desventaja mayor y hace que ganar sea más difícil.»

El mensaje fue recibido con humor por fanáticos del balompié, quienes lo vieron como tener explicarle con palitos y bolitas a los espectadores estadounidenses cómo funciona el deporte.

¿Por qué mostraron mensajes explicativos durante el partido?

En Estados Unidos, a diferencia de casi el resto del mundo, el futbol es uno de los deportes menos populares. En años recientes ha ganado más popularidad, empatando e incluso superando al que alguna vez se le denominó como el «pasatiempo americano», el béisbol. Es el tercer deporte más popular, con 10% de la población de Estados Unidos disfrutándolo. Sin embargo, esto sigue muy por detrás del casi 40% que prefiere el futbol americano o el casi 20% que disfruta el baloncesto.

Históricamente, se intentó que el futbol ganara popularidad en los Estados Unidos durante inicios del siglo pasado. Incluso debemos recordar que la selección del país norteamericano llegó al tercer lugar el Mundial de 1930. Sin embargo, el futbol americano no sólo obtuvo mayor fama, sino que hasta se adueñó del nombre (recordemos que en Estados Unidos se le llama «soccer» al balompié, término derivado de Asociación de Futbol). El deporte de fama global, en Estados Unidos pasó a ser visto como un deporte «femenil», de «valores europeos» e incluso «comunista».

No ha sido hasta las últimas décadas, con el Mundial de 1994 que se llevó a cabo en Estados Unidos y, más recientemente, la expansión de la liga de futbol estadounidense que el deporte ha conseguido más aficionados. Aun así, falta mucho para que tenga la ubicuidad que tiene en el resto del mundo. Muchos de los que empiezan a ser fanáticos con esta Copa de Mundo necesitan ayuda entendiendo el deporte, y es por lo mismo que la FIFA intenta acomodar y aleccionar a esto nuevos espectadores a través de los mensajes en pantalla.