Mundial 2026: partidos y horarios de hoy, viernes 12 de junio

Las emociones de la Copa del Mundo continúan después de los primeros enfrentamientos del Grupo A, donde México y Corea del Sur tomaron la ventaja luego de sus respectivas victorias. Ahora, es el turno de los otros dos anfitriones del torneo, Canadá y Estados Unidos. El equipo de la ‘Hoja de Maple’ hace su presentación frente a su gente buscando su primera victoria mundialista en su historia. Del otro lado, los de las barras y las estrellas tendrán un partido complicado ante un rival sudamericano que está de regreso en el máximo torneo de selecciones.

Quedan por delante todavía 102 partidos de este Mundial y para el día de hoy tendremos actividad en el Grupo B y el Grupo C. México logró cumplir con las expectativas y se quedó con sus tres primeros puntos tras ganar 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Ahora, Canadá y Estados Unidos harán sus respectivas presentaciones, acompañados también de una ceremonia inaugural como la que tuvo el equipo tricolor. El primer partido podría marcar el rumbo para ambas escuadras, por lo que el resultado podría ser fundamental en su debut.

Partidos y horarios del Mundial 2026 | viernes 12 de junio

Partidos y horarios del Mundial 2026 | Viernes 12 de junio Para el segundo día de actividades tendremos a los otros dos locales del torneo haciendo su debut.

Canadá vs Bosnia Herzegovina | viernes 12 de junio (13:00 horas)

Para reanudar con la actividad futbolística, el cuadro canadiense abre el telón del día de hoy en el BMO Field de Toronto. Esta será apenas la tercera participación histórica de este país en una Copa del Mundo, teniendo un saldo de seis derrotas en seis partidos. Su objetivo es conseguir su primera victoria en la historia de este torneo. En frente, su rival será Bosnia Herzegovina, el equipo que dejó fuera a Italia en la instancia de repechaje europeo por la vía de los penales y ahora busca una nueva sorpresa ante el mundo entero.

Estados Unidos vs Paraguay | viernes 12 de junio (19:00 horas)

En el partido nocturno, tendremos a la nación de las barras y las estrellas siendo locales de la Copa del Mundo por segunda ocasión. El ruido mediático en Estados Unidos ha estado rodeado de los conflictos sociales y políticos vigentes en el país, pero la selección quiere demostrar que tiene el nivel deportivo para trascender en este torneo. En frente, la albirroja está de regreso en la Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010. Los equipos sudamericanos se caracterizan por ser rivales difíciles ante casi cualquier rival del mundo, por lo que serán una dura prueba para los norteamericanos.