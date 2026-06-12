México vs Corea del Sur: el historial favorece al Tri antes de su duelo en el Mundial 2026

México vs Corea del Sur predicciones y momios Foto: La Crónica

Luego de debutar con el pie derecho en el Mundial 2026 y derrotar al equipo sudafricano 2 a 0, la Selección Mexicana se prepara para su siguiente encuentro de la fase de grupos contra la selección de Corea. Un partido que volverá a llevarnos al borde de las emociones, pues, la selección nos acaba de demostrar que viene con buena preparación y buen ánimo para demostrar de qué están hechos.

Será el próximo 18 de junio cuando el Tricolor enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en un duelo que podría ser determinante para definir el liderato del Grupo A.

A lo largo de más de cuatro décadas, México y Corea del Sur han protagonizado encuentros memorables en amistosos, Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones, Copa Oro y Copas del Mundo. Y a pesar de que el balance general es muy parejo, los antecedentes mundialistas parecen favorecer al conjunto nacional.

No obstante, el conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá enfrente a una de las selecciones más competitivas de Asia: Corea del Sur, un rival que históricamente ha complicado a varios equipos en las Copas del Mundo y que llega con una generación encabezada por figuras internacionales.

Aunque los pronósticos favorecen ligeramente a México, las marcas de análisis deportivo e, incluso, herramientas de apuestas coinciden en algo, ya que, predicen que el encuentro será mucho más parejo de lo que muchos aficionados imaginan. Sin embargo, es un buen momento para hacer una memorabilia de los encuentros entre ambas naciones.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Corea del Sur en un Mundial?

México y la República de Corea se han visto las caras en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. El primer enfrentamiento tuvo lugar en Francia 1998, mientras que el más reciente se disputó en Rusia 2018. En ambos encuentros, la Selección Mexicana logró imponerse, manteniendo un historial perfecto frente al conjunto asiático en la máxima justa del futbol internacional.

Sin embargo, si añadimos otras competencias y partidos amistosos, tendremos como resultado 19 encuentros en total, los cuales enlistamos a continuación junto con los resultados finales:

México 0-1 República de Corea - Amistoso 1980

México 4-0 República de Corea - Amistoso 1981

México 1-2 República de Corea - Amistoso 1985

México 2-1 República de Corea - Amistoso 1985

México 4-2 República de Corea - Amistoso 1989

México 0-0 República de Corea - Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

México 3-1 República de Corea - Copa Mundial de Francia 1998

México 1-1 República de Corea - Amistoso 1999

México 1-2 República de Corea - Copa Confederaciones 2001

México 2-4 República de Corea - Copa Oro 2002

México 0-1 República de Corea - Juegos Olímpicos de Atenas 2004

México 0-1 República de Corea - Amistoso 2006

México 0-0 República de Corea - Juegos Olímpicos de Londres 2012

México 4-0 República de Corea - Amistoso 2014

México 0-1 República de Corea - Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

México 2-1 República de Corea - Copa Mundial de Rusia 2018

México 6-3 República de Corea Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

México 3-2 República de Corea - Amistoso 2022

México 2-2 República de Corea - Amistoso 2025

¿Qué dice la IA y las casas de apuestas sobre el pronóstico de México vs Corea?

Los modelos de IA consultados colocan a México como favorito para quedarse con la victoria, aunque con márgenes reducidos. Algunos análisis basados en el rendimiento reciente, antecedentes históricos, fortaleza de las alineaciones y contexto competitivo otorgan al Tricolor una ventaja moderada sobre los surcoreanos. Incluso algunos modelos proyectan marcadores cerrados como un 1-0 a favor de México o probabilidades de triunfo ligeramente superiores para el conjunto nacional.

La razón principal detrás de esta proyección es el desempeño reciente del combinado mexicano, que ha logrado títulos regionales importantes en los últimos años y que además cuenta con el respaldo de jugar en territorio mexicano durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que Corea del Sur representa probablemente uno de los mayores desafíos del Grupo A.

La selección asiática acumula once participaciones consecutivas en Copas del Mundo y se ha consolidado como una potencia regional gracias a la experiencia internacional de gran parte de su selección. Por lo que no será un rival fácil.

¿Panorama favorable para el TRI?

Tras el triunfo de Sudáfrica este jueves 11 de junio, la selección comandada por Aguirre dará un paso importante en su camino dentro del Mundial, aunque todavía no asegurará matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final.

No obstante, sumar esos tres puntos lo dejaría muy bien posicionado para avanzar, especialmente porque también tiene posibilidades de clasificar los ocho mejores equipos que terminen en el tercer lugar de sus grupos.

El escenario más probable apunta a un partido cerrado, intenso y con pocas oportunidades de gol. A pesar de ello, México parte con una ligera ventaja gracias al apoyo de su afición, el conocimiento del entorno y su exitoso debut ante Sudáfrica. Sin embargo, Corea del Sur tiene los argumentos suficientes para competir al tú por tú y convertir el encuentro en uno de los más atractivos de la primera fase de su grupo.

La predicción más repetida entre los distintos modelos apunta a una victoria cerrada del Tricolor o un empate, lo que confirma que el margen de diferencia entre ambas selecciones es mínimo.