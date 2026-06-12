Isaac del Toro ya es Top 10 en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026. Isaac del Toro aguantó el ataque de Paul Seixas durante el recorrido en la sexta etapa. (@TeamEmiratesUAE)

En la sexta etapa del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, el mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en el sitio 20 y eso le permitió recortar posiciones en la clasificación general, ahora ya es Top 10 y se localiza a 3’22” del nuevo líder Luke Tuckwell (Red Bull).

El belga Maxim Van Gils (Red Bull) se apuntó la prueba de este viernes con salida en Saint-Vulbas y llegada en Crest-Voland, con 182.3 kilómetros; le siguió el noruego Tobias Johannessen con el mismo tiempo y el australiano Luke Tuckwell, quien le arrebató el ‘maillot’ amarillo al francés Alex Baudin.

Del Toro aguanta el ataque de Seixas

Entre los favoritos, Paul Seixas lanzó un ataque en la última subida, y solo Matteo Jorgenson, durante un tiempo, y el mexicano Isaac del Toro pudieron seguirle. Seixas viendo que el ensenadense no cedía, le pidió incluso algún relevo, pero del Toro no se dio por aludido.

Ambos llegaron juntos a la meta y juntos se distanciaron de Ayuso y Jorgenson en la etapa, aproximándose en la general.

Este sábado se corre la séptima etapa, la primera grande de montaña del fin de semana que se disputa a través de 133,6 kilómetros entre La Bridoire y la cima del Grand Colombier, la etapa incluye un ascenso de 8,5 kilómetros al 10,1% de pendiente media.