Sancionan a ‘Checo’ Pérez y Bottas por exceso de velocidad en la FP2 del GP de Barcelona

GP de Barcelona. Sergio Pérez fue multado por conducir a una velocidad de 84.4 km/h en las prácticas libres dos en el Circuito de Cataluña.

Las prácticas libres dos del Gran Premio de Barcelona dejó una doble sanción para el equipo Cadillac con sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes terminaron en los sitios 20 y 18 de manera respectiva.

En el caso de ‘Checo’ Pérez se resolvió una infracción al reglamento durante el desarrollo de la segunda sesión de entrenamientos libres. El mexicano no estuvo presente en la primera tanda dado que cedió el monoplaza al estadounidense Colton Herta.

Multado por exceso de velocidad

De acuerdo con el informe emitido por los comisarios, el monoplaza número 11 conducido por el piloto mexicano registró un exceso de velocidad en la calle de boxes. El radar técnico constató que el vehículo se desplazó a una velocidad de 84.4 km/h, lo que representa un excedente de 4.4 km/h respecto al límite máximo de 80 km/h.

Por este hecho, los comisarios determinaron que se incurrió en una violación al Artículo B1.6.3a de las Regulaciones de la Fórmula 1 de la FIA. La resolución dictaminó una multa de 500 euros.

Además, el mexicano tuvo un incidente en pista con Isack Hadjar (Red Bull), lo que derivó en una bandera negra para el piloto de Cadillac.

Valtteri Bottas también fue multado

A la penalización de ‘Checo’ Pérez se sumó la de su compañero de equipo Valtteri Bottas en la misma jornada. Los comisarios detectaron que el piloto finés había cometido una sanción similar.

En este caso, el piloto escandinavo rebasó la marca permitida en los carriles de servicio por un margen menor, registrando una velocidad de 80.5 km/h. Al sobrepasar el límite por 0.5 km/h, la escudería acumuló una segunda multa de 100 euros.

En total, Cadillac tendrá que pagar 600 euros a la FIA por el exceso de velocidad en los pits.

El tema de la velocidad en esta zona se ha vuelto controversial dado que generó diversas sanciones en Mónaco y costó el podio al Alpine de Pierre Gasly, mismo que posteriormente le fue restituido tras una apelación que se resolvió este viernes.

¿Cómo les fue en la FP2?

Las prácticas libres dos del Gran Premio de Barcelona que se corre en el Circuito de Cataluña fue dominada por el inglés Lando Norris seguido de George Russell y de Oscar Piastri.

Norris (McLaren) registró un tiempo de 1:15.426, detrás se colocó Russell (Mercedes), quien tiene que hacer algo pronto para enderezar su temporada y volver a meterse en la pelea por el Campeonato Mundial de Pilotos, pues su coequipero, Andrea Kimi Antonelli, suma ya 5 victorias consecutivas y 68 puntos de diferencia con el británico, quien además ya es tercero del Mundial, teniendo el mejor auto de la parrilla.

Piastri cerró el top 3, en un viernes alentador para McLaren, pues sus monoplazas estuvieron en ambas sesiones entre los 5 mejores, buscando un fin de semana que les dé una buena cosecha de puntos, para cerrar la diferencia con Ferrari.