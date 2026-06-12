¿Qué partido pitará César Ramos? FIFA anuncia el primer juego del árbitro mexicano

¡Árbitros mexicanos en el Mundial! FIFA anunció lista de árbitro para próximos partidos (cuartoscuro)

La FIFA acaba de anunciar la lista de árbitros que oficiarán los partidos 13, 14, 15 y 16 de la Copa Munidal. Uno de los principales será el mexicano César Ramos.

¿En qué partido habrá un árbitro mexicano?

El partido entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda que se llevará a cabo el próximo lunes 15 de junio a las 16:00 horas del centro de México, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El árbitro encargado de la partida será el mexicano César Ramos. Otros dos mexicanos lo acompañarán como asistentes: Alberto Morín y Marco Bisguerra. Se suman a la triada mexicana el cuarto árbitro, Yusuke Araki, y el árbitro de reserva, Jun Mihara, ambos de nacionalidad japonesa.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 13, 14, 15 and 16 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 12, 2026

¿Quién es César Ramos, el árbitro mexicano que oficiará un partido del Mundial?

César Arturo Ramos es un árbitro mexicano de larga trayectoria. Comenzó en la Primera División A de México en 2003. Debutó en la Liga MX como cuarto árbitro en 2011 y tan sólo un año después ya era árbitro principal.

Ha pitado diez finales de la Liga MX y, además de la FIFA, ha participado en otros tornes de futbol internacionales como la Copa Asiática de 2019.

Su participación en la FIFA comenzó con la Copa Mundial de Clubes de 2017 y desde entonces ha fungido como árbitro en siete partidos del Mundial de Futbol: tres veces en Rusia 2018 y cuatro en Catar 2022, incluida la semifinal entre Marruecos y Francia.