¿Qué partido pitará Katia Itzel García en el Mundial? Fecha del debut de la árbitra mexicana Conoce cuál será el primer partido con el que debutará Katia Itzel García como la primera mujer mexicana en pitar en un encuentro de la Copa del Mundo (CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM)

Katia Itzel García será la primera mujer mexicana en formar parte de la terna arbitral de un Mundial; conoce cuál será el primer partido en el que pitará.

La silbante Katia Itzel García hará historia durante el partido de Países Bajos vs. Japón al convertirse en la primera mujer mexicana en ser árbitra central en un Mundial de fútbol masculino.

Fecha y hora: ¿Cuándo es el debut de Katia Itzel García en el Mundial 2026?

Ocupando el rol de cuarta árbitra, Katia Itzel García estará pitando durante el partido de Países Bajos vs. Japón este próximo 14 de junio en el Estadio Dallas en Texas, Estados Unidos, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

El enfrentamiento de Países Bajos vs. Japón será el primer partido de ambos países en el Mundial 2026 y corresponde a la fase de grupos.

¿Quiénes integran el cuerpo arbitral que acompaña a Katia Itzel?

El partido de Países Bajos vs. Japón tendrá como árbitro central a Ismail Elfath y, de acuerdo con lo informado por la FIFA, el cuerpo arbitral durante ese enfrentamiento estará compuesto de la siguiente manera:

Árbitro asistente 1: Corey Parker

Corey Parker Árbitro asistente 2: Kyle Atkins

Kyle Atkins Cuarto árbitro: Katia García

Katia García Árbitro asistente reserva: Sandra Ramírez

¿Quiénes son los árbitros mexicanos en el Mundial 2026?

Además de Katia Itzel García, el otro árbitro mexicano en formar parte de la Copa del Mundo 2026 es César Arturo Ramos, el cual pitará en el partido de Irán vs. Nueva Zelanda que se llevará a cabo el lunes 15 de junio en Los Ángeles.

Para César Arturo Ramos, el Mundial 2026 será su tercera competencia en una Copa del Mundo, habiendo debutado en el Mundial 2018 de Rusia y pitado en el Mundial 2022 de Qatar.

Mientras que, aunque Katia Itzel García tiene experiencia, siendo la primera mujer en arbitrar un partido varonil en la Copa Oro 2025 y la segunda en hacerlo en la rama varonil de la liga mexicana, este será su primer Mundial.

Junto a Katia Itzel García y César Arturo Ramos, en el Mundial 2026, Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez serán los otros mexicanos que fungirán como árbitros asistentes en esta competencia internacional.