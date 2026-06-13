Álvaro Ortiz dio otro paso hacia el título en el OccuNet Classic en Texas

Al acecho en el OccuNet Classic. El mexicano Álvaro Ortiz que busca su segundo triunfo en la gira de ascenso al PGA Tour. (Foto especial)

Álvaro Ortiz siguió continuó acercándose a hacia la disputa del título en el torneo OccuNet Classic del Korn Ferry Tour que se juega en el Tascosa Golf Club en Amarillo, Texas, después de un tercer recorrido de 68 golpes que lo tiene en un empate al segundo sitio de la clasificación.

Ortiz que busca su segundo triunfo en la gira de ascenso al PGA Tour, embocó cuatro birdies por dos bogeys para ronda de -2 golpes que lo colocaron en el T2 junto al japonés Ryo Ishikawa, ambos con un acumulado de 201 golpes (-9) de cara a la ronda final del domingo.

El mexicano y el nipón se encuentran a cuatro golpes de distancia del líder estadounidense Zack Fischer, quien el sábado firmó la mejor ronda con 62 golpes, en la que incluyó dos eagles en los hoyos 6 y 17, cinco birdies y un boges. En el total Fischer suma 197 impactos (-13).

Tras 54 hoyos recorridos en el OccuNet Classic solo Álvaro Ortiz y Zack Fischer han firmado las rondas más bajas, el mexicano hizo una de 61 golpes el viernes que lo metió a la contienda por el título y el estadounidense con sus 62 del sábado que lo elevaron del sitio 10 a liderato.

En la ronda final, Fischer, Ishikawa y Ortiz jugarán en el grupo de honor en la disputa por la victoria.