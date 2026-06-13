Julián Quiñones, la figura que México necesita en el Mundial 2026

Mundial de la FIFA 2026: México - Sudáfrica Julián Quiñones celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026. (Mario Guzmán/EFE)

La Selección Mexicana parece no tener figuras de peso, sin embargo, ante Sudáfrica un viejo conocido de la afición americanista brilló, Julián Quiñones, quien es uno de los máximos romperredes de la Liga de Arabia.

Julián Quiñones se perfila como el astro de México en el Mundial 2026

Quiñones juega desde los 17 años en México, más de una década después, decidió no jugar con Colombia y nacionalizarse tricolor para ser ahora un máximo referente de la delantera del Tri.

Ahora, con un gol en su cuenta, Quiñones se perfila para ser un astro del gol en el Mundial de México-EUA-Canadá, pero quiere dejar mucho más huella que otros delanteros mexicanos en la historia del Tri.

“Quiñones repite esta historia de que sea campeón de goleo en otro país (como Hugo Sánchez), le cambiaron entrenador, siguió haciendo goles, le quitaron a Aubameyang, siguió haciendo goles, es un gran profesional y ojalá venga a aportar”, dijo Javier Aguirre justo antes de iniciar el Mundial

Antes, a Quiñones se le criticó por irse a la Liga Áabe, pero poco a poco con la llegada de más figuras, el naturalizado aprendió a elevar su nivel ante futbolistas de mayor peso.

¿Cuántos goles anotó JUlián Quiñones en la Liga Árabe?

Así también y guardando proporciones, a Julián Quiñones se le comparó en su momento con Hugo Sánchez y es un halago que acepta el delantero.

“Yo creo que es un halago más que importante para mí (que Javier Aguirre lo compare con Hugo Sánchez), me ha visto trabajando, ha visto como doy cada pedazo de mí para estar aquí, como me mató en cada entrenamiento, que él lo diga, es muy apreciado”, dijo Julián Quiñones.

Quiñones anotó 33 goles en la Liga Árabe, que lo pusieron por encima de Cristiano Ronaldo e Iván Toney, por lo que Javier Aguirre ahora lo tiene como un referente al ataque en el Tri.

Finalmente, Julián Quiñones tiene todo para convertirse en el mejor atacante de México, un lujo que pocos se pueden dar y en una época, donde el ataque del Tri tiene enormes dudas.