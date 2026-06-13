Selección Mexicana: ¿Quién suplirá a César Montes en el partido contra Corea del Sur?

Selección Mexicana César Montes deja un hueco difícil de llenar en la zaga del Tri. (EFE)

César Montes fue expulsado tras el primer partido contra la Selección de Sudáfrica, por lo que deja un hueco en la alineación de la Selección Mexicana y Javier Aguirre, por lo que tendrá que haber ajustes para el próximo juego.

¿Quién suplirá a César Montes ante Corea del Sur?

De esta forma, la defensa de la Selección Mexicana tendrá una baja importante para el segundo compromiso ante Corea del Sur y esto lo sabe Aguirre,

Así, César Montes se perderá el juego ante Corea del Sur, ya que vio la tarjeta roja en el partido de debut ante Sudáfrica, por lo que dejó un hueco importante en la alineación.

Así, el ‘Vasco’ Aguirre tendrá que elegir a un elemento para suplir a Montes y todo parece que será Edson Álvarez, quien perdió protagonismo en el equipo mexicano debido al bajo rendimiento que tuvo en los últimos meses y hasta fue relegado a la banca.

Edson Álvarez está actualmente con el Fenerbahçe de Turquía, pero tuvo altibajos y lesiones en su camino con el equipo europeo este año.

Edson Álvarez tuvo altibajos en los últimos 12 meses

Así, Álvarez tiene experiencia como defensa central, pero ahora juega como contención, una posición ya ocupa en la Selección Mexicana y en su equipo actual.

De esta forma, Álvarez disputó 18 compromisos con su equipo en la temporada 2025-2026, pero sólo en cuatro ocasiones jugó en la posición que tiene César Montes, por lo que no será fácil suplirlo.

Edson tendría que suplir como defensa central a César Montes, quien fue uno de los más activos ante Sudáfrica.

Álvarez tiene una precisión del 88% de pases correctos en el último año con su equipo y César Montes tiene 82% de pases correctos, por lo que no hay tanta diferencia en este aspecto.

Finalmente, Edson Álvarez será el que supla a César Montes seguramente ante Corea del Sur en el próximo encuentro del Tri.

Finalmente, Edson Álvarez logró 4.7 balones por encuentro, superior a los 2.5 de Montes como central. En tanto, el defensa realizó 0.8 despejes por encuentro, mientras que Montes logró 7.6 despejes por encuentro.