Jesús Mena Campos asume la presidencia de Medallistas Olímpicos de México

EXPERIENCIA. Mena viene a aportar todos sus conocimientos y su compromiso a favor de los medallistas olímpicos mexicanos.

“Ninguna medalla olímpica se gana en solitario”, afirmó Jesús Mena Campos tras asumir la presidencia de la asociación de Medallistas Olímpicos de México (MOM).

El relevo en la dirigencia de la MOM se formalizó en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM), donde el medallista de bronce en clavados desde la plataforma de 10 metros en Seúl 1988 tomó la estafeta de manos de Daniel Aceves Villagrán, quien obtuvo la presea de plata en lucha grecorromana durante Los Ángeles 1984.

Reconocimiento a la trayectoria y nuevos objetivos

La ceremonia, encabezada por María José Alcalá, presidenta del COM, reunió a competidores de distintas generaciones que respaldaron el plan de trabajo de la nueva administración orientada a la preservación del legado deportivo nacional.

“El futuro de Medallistas Olímpicos de México debe medirse por las vidas que logre inspirar y por la capacidad que tengamos para mantener viva la llama que tantos mexicanos encendieron antes que nosotros, porque ninguna medalla olímpica se gana en solitario”, puntualizó Mena Campos en su mensaje inicial.

Respaldo generacional al proyecto de difusión

Al respecto, la clavadista Alejandra Orozco, ganadora de la plata en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020, manifestó la disposición de las recientes generaciones de atletas retirados para integrarse a las actividades de promoción de la asociación.

En el mismo sentido, el subcampeón olímpico Juan Manuel Celaya apoyó la propuesta de reestructuración institucional con el objetivo de incrementar la visibilidad e impacto de la MOM dentro y fuera del ámbito de la alta competencia, destacando el registro histórico de las más de 75 preseas obtenidas por el deporte mexicano.