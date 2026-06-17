Grupos de la Copa Mundial 2026 | Tabla de posiciones tras la jornada 1: ¿En qué lugar va México?

Mundial 2026 Quiñones, Messi fueron protagonistas en la fase de grupos en sus respectivas selecciones; Ronaldo quedó a deber (Fotos EFE)

La fase de grupos de la Copa Mundial 2026 completó su primera fecha y dejó un panorama inicial que comienza a marcar tendencias en el torneo y en la tabla de posiciones con los resultados de la primera ronda, que tiene como líder de goleo a Lionel Messi con tres goles.

Con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos y tres países como anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, el campeonato ya cuenta con sus primeros líderes y con varias zonas en las que la igualdad domina la clasificación.

¿Cómo va el grupo de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana cerró la primera jornada en la cima del Grupo A con tres puntos, una posición que comparte con Corea del Sur, pero se coloca en primer lugar por diferencia de goles. Ambos equipos comenzaron el torneo con triunfo y superan a Chequia y Sudáfrica, que todavía no han sumado unidades.

Los grupos del Mundial 2026 donde reina la igualdad

La primera fecha también dejó sectores en los que ningún equipo logró despegarse del resto. Los Grupos B, G y H finalizaron completamente igualados, con sus cuatro integrantes sumando una unidad.

En el Grupo B, Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina comparten la misma cantidad de puntos. El mismo escenario se presenta en el Grupo G, donde Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto permanecen empatados.

La igualdad también domina el Grupo H, integrado por Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde, con todos los equipos sumando un punto.

Líderes de los grupos del Mundial 2026

Entre los equipos que iniciaron el Mundial con victoria destacan Alemania, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra y Francia, selecciones que arrancaron sumando tres puntos y se ubicaron en la parte alta de sus respectivos grupos.

Alemania comparte el liderato del Grupo E con Costa de Marfil. Estados Unidos hace lo propio en el Grupo D junto a Australia. Francia y Noruega encabezan el Grupo I, mientras que Argentina y Austria lideran el Grupo J.

En el Grupo L, Inglaterra y Ghana comenzaron de manera ideal, dejando sin puntos a Panamá y Croacia tras la primera fecha.

En el Grupo K, Colombia tomó el liderato al vencer a Uzbekistán, aprovechando que Portugal empató ante Congo.

Tabla de posiciones de los grupos del Mundial 2026 tras la jornada 1

Te compartimos cómo quedaron los grupos del Mundial al concluir la fecha 1: