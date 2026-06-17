Mucho Messi… pero, ¿quién es Marta? La máxima anotadora en copas del mundo Marta Vieira da Silva tiene el récord de mayores goles anotados en una Copa del Mundo con 17 goles, superando a Messi (EFE)

Tras el hat trick de Lionel Messi durante su debut en el Mundial 2026, en el partido de Argentina vs. Argelia, mucho se ha hablado sobre cómo se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo junto con Miroslav Klose; sin embargo, existe una mujer que supera las anotaciones de ambos con 17 goles.

Marta Vieira da Silva es una jugadora brasileña quien actualmente posee el récord de máxima goleadora en mundiales, tanto en la categoría femenina como varonil, con 17 anotaciones en 5 Copas del Mundo, superando a Lionel Messi y Miroslav Klose.

¿Quién es Marta Vieira da Silva, la máxima goleadora de los mundiales?

Marta Vieira da Silva nació el 19 de febrero de 1986, en el municipio de Dois Riachos, Brasil; cuenta con 3 medallas olímpicas y en 2019 se convirtió en la jugadora con más goles anotados en las Copas del Mundo.

Desde pequeña fue una amante del fútbol; sin embargo, a pesar de que en 1979 en Brasil se levantó la prohibición que impedía que las mujeres jugaran en fútbol, aún tuvo que luchar contra los estereotipos que consideraban incorrecto que una niña practicara este deporte.

No obstante, a pesar de esto, Marta Vieira da Silva continuó persiguiendo su sueño y aunque en un inicio jugaba en un equipo varonil, cuando tenía 14 años viajó a Río de Janeiro donde consiguió entrar al equipo femenino Vasco de Gama. Y en 2003 fue llamada para jugar en la selección nacional de Brasil para la Copa del Mundo.

Tras su participación en la Copa del Mundo, Marta Vieira da Silva fue fichada por el equipo sueco Umeå IK, donde jugó por 4 años, para después jugar en el Los Angeles Sol, Santos FC, FC Golden Pride, Western New York Flash, Tyresö FF, FC Rosengard y Orlando Pride, donde actualmente juega.

¿Cuáles son los logros de Marta Vieira da Silva?

A lo largo de sus 18 años de trayectoria como futbolista profesional, Marta Vieira da Silva ha acumulado 3 Copas América, 3 medallas olímpicas y 1 UEFA Champions League.

Ha sido elegida “Jugadora del Año” cinco veces seguidas (de 2006 a 2010), mientras que en 2018 volvió a ganar este premio nuevamente, siendo seis veces ganadora del premio de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Desde 2019 tiene el récord de mayores anotaciones de goles en torneos de la Copa Mundial de la FIFA, con 17 en total, siendo la mayor goleadora en mundiales de hombres y mujeres.