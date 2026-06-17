FanStreet 2026 enciende la pasión mundialista en la Ex Fábrica de Harina

ALTERNATIVA. Con esta iniciativa, FanStreet 2026 se consolida como un espacio donde los aficionados viven el Mundial de forma interactiva. Foto: Alan Herrera Soria.

La pasión por el Mundial 2026 se trasladó a la Ex Fábrica de Harina, en la colonia Tacuba, con la llegada de FanStreet 2026, una propuesta impulsada por McCormick y Grupo Herdez que fusiona deporte, entretenimiento y premios en un mismo espacio.

Dinámicas, premios y experiencia interactiva

Durante la jornada, los asistentes participaron en distintas dinámicas como futbolito, jenga gigante, partidas de EA Sports FC en Xbox, dardos de precisión, pruebas de reflejos, medición de fuerza de patada y memoramas contrarreloj, entre otras actividades diseñadas para poner a prueba sus habilidades.

Cada reto superado otorgaba monedas doradas, que posteriormente podían canjearse por oportunidades en una máquina de garra para ganar premios.

Premios y presencia estelar

Dependiendo del desempeño, los participantes accedían a una, dos o hasta tres oportunidades para ganar artículos como jerseys oficiales de la Selección Mexicana, balones del Mundial 2026 y gorras conmemorativas, elevando el entusiasmo entre los asistentes.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia del exfutbolista Francisco “Kikin” Fonseca, exjugador de Pumas, quien convivió con los aficionados, recorrió las estaciones de juego y accedió a fotografías.

Ambiente mundialista completo

Además, el evento contó con pantallas que transmitían el partido entre Portugal y República del Congo, permitiendo seguir la actividad mundialista en tiempo real, sin dejar de disfrutar las dinámicas.

La experiencia se complementó con degustaciones como elote preparado, hot dogs y tostadas de atún, creando un entorno festivo.

Con esta iniciativa, FanStreet 2026 se consolida como un espacio donde los aficionados viven el Mundial de forma interactiva, combinando competencia, convivencia y emoción futbolera del 11 de junio al 19 de julio de este año.

DE FÁCIL ACCESO

📍 Dirección: Primavera 106, Tacuba, Miguel Hidalgo, CDMX.🚇 Acceso: Muy cerca del Metro Tacuba (Líneas 2 y 7), con estacionamientos cercanos disponibles para el público.