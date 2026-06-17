Panamá vive pesadilla en Toronto al caer ante Ghana

Ghana - Panamá. Caleb Yirenkyi (i) de Ghana, autor del único gol del partido, disputa el balón con Cecilio Waterman de Panamá en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026. (Bienvenido Velasco/EFE)

La selección de Panamá cayó por 1-0 ante su similar de Ghana tras un tanto de Caleb Yirenkyi al minuto 95. Con este resultado, los pupilos de Thomas Christensen se complican la vida en esta justa veraniega a falta de enfrentar a los dos combinados que son favoritos para avanzar en este grupo; Inglaterra y Croacia.

La escuadra dirigida por Thomas Christiansen fue la que más propuso en el Toronto Stadium, pero la falta de contundencia terminó marcando diferencia. Ghana resistió los embates centroamericanos durante gran parte de la noche y encontró en el tiempo añadido la jugada que le permitió quedarse con los tres puntos.

Panamá presionó en el arranque, adelantó líneas y obligó a Ghana a refugiarse más de lo esperado, no permitió un solo disparo hasta el minuto 48, muestra de su disciplina defensiva y del control que tuvo durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, Ghana no necesitó muchas ocasiones para quedarse con tres puntos que pueden pesar muchísimo en la pelea por avanzar.

También hubo registro histórico para Jordan Ayew, quien se convirtió en el cuarto futbolista en representar a Ghana en tres Copas del Mundo, junto a Asamoah Gyan, Sulley Muntari y André Ayew.

Además, con 34 años y 185 días, pasó a ser el jugador de mayor edad en disputar un partido mundialista con la selección ghanesa.

Ahora Panamá enfrentará a Croacia, el próximo 23 de junio, nuevamente en Toronto. Ghana, por su parte, se medirá ese mismo día a Inglaterra.