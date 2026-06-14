Suecia desata su arsenal ante Túnez y toma el liderato del Grupo F

OTRA GOLIZA. Jugadores suecos celebran uno de los 5 goles. Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Gustavo Valdez/MEXSPORT)

El Estadio Monterrey fue testigo de una auténtica cátedra de pegada y contundencia. La selección de Suecia trituró 5-1 a su similar de Túnez en su debut dentro de la Copa del Mundo 2026, un resultado que, combinado con el salomónico empate entre Países Bajos y Japón, catapulta a los dirigidos por Graham Potter directamente a la cima del Grupo F. El tridente ofensivo sueco se dio un festín ante las facilidades otorgadas por el cuadro africano, que pagó muy caro sus desatenciones defensivas en territorio mexicano.

El monólogo europeo comenzó a escribirse apenas al minuto 7, cuando Yasin Ayari aprovechó una serie de rebotes en el área tras disparos de Isak y Gyökeres para fusilar de pierna derecha al arquero Mouhib Chamakh.

Aunque las Águilas de Cártago intentaron reaccionar de la mano de Anis Slimane, el balde de agua fría llegó a la media hora de juego: Alexander Isak se sacudió la marca de Talbi por la banda izquierda y sacó un derechazo que significó el 2-0. Justo antes del descanso, al 43′, Túnez encontró una luz de esperanza con un certero frentazo de Omar Rekik a pase de Hannibal Mejbri para acortar distancias.

Contundencia implacable en el complemento

Los tunecinos salieron con otra disposición para la segunda mitad, pero un error garrafal de Ellyes Skhiri en la salida al minuto 60 sepultó cualquier intento de rebelión. Isak robó el esférico y sirvió en bandeja de plata para que su cómplice, Viktor Gyökeres, pusiera el 3-1 definitivo en lo anímico.

A partir de ahí, el encuentro fue un trámite que Suecia aprovechó para redondear la goleada ante la algarabía de los más de 50,000 espectadores en el norte de México. Al 88′, el recién ingresado Mattias Svanberg la mandó guardar en las redes a pase del omnipresente Isak, y ya en el tiempo de compensación (90+5′), Ayari firmó su doblete personal con un soberbio disparo de media distancia que selló el categórico 5-1.

Con la motivación a tope, Suecia viajará a Houston para medir fuerzas ante Países Bajos el próximo sábado, mientras que Túnez buscará revivir ese mismo día ante Japón en lo que será el histórico partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.