España vs Cabo Verde: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver el Mundial 2026

España vs Cabo Verde Arranca la Jornada 1 del Grupo H en el Mundial FIFA 2026 con un ansiado encuentro entre España y Cabo Verde.

Una de las jornadas más ansiadas por la afición internaiconal en esta etapa inicial del Mundial FIFA 2026 dará comienzo este lunes 15 de junio: la Jornada 1 del Grupo H, donde se encuentra Arabia Saudita, Uruguay, Cabo Verde y España, siendo éstos últimos los equipos a disputar el primer partido de este bombo.

A pesar de que la fiel afición española inclina la balanza hacia el equipo ibérico, la histórica clasificación de Cabo Verde a su primera Copa del Mundo no descarta que ocurran sorpresas inesperadas, por lo que este enfrentamiento es un imperdible y en esta nota te contaremos todos los detalles para que puedas presenciar el arranque de uno de los grupos más interesantes de la etapa inicial.

España vs Cabo Verde: ¿cuándo y dónde será?

El Mundial FIFA 2026 es la primera competencia que se realiza en tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, siendo el suelo estadounidense el que albergará el encuentro España vs Cabo Verde en el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), ubicado en Georgia, y se disputará este lunes 15 de junio.

Nuestro baile inolvidable 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗛𝗢𝗬.



Bailemos juntos, España. Comienza el sueño del Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/WdZdPRRFzl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

La selección de España iniciará su participación en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, pequeño archipiélago africano que ha hecho historia al ser el tercer país más pequeño en territorio —detrás de Curazao este año e Islando en 2028— en llegar a una Copa del Mundo al liderar el Grupo D de la eliminatoria africana.

El Grupo H es una de las zonas más atractivas de este Mundial FIFA, ya que incluye dos selecciones campeonas del mundo (Uruguay y España), quienes encabezan la lista de favoritas entre millones de aficionados y aficionadas.

¿A qué hora y en qué canal ver el España vs Cabo Verde del Mundial 2026?

El torneo de futbol más importante del mundo tendrá este 2026 la primera edición más grande en la historia de los Mundiales, por lo que este lunes 15 de junio arrancará apenas la Jornada 1 del Grupo H con el enfrentamiento España vs Cabo Verde en el Estadio de Atlanta.

Desde terreno mexicano, podrás seguir este ansiado inicio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la plataforma de streaming ViX Premium con el Pase Mundial 2026, que permite la transmisión de todos los partidos del torneo.

A pesar de que es la primera Copa del Mundo para Cabo Verde, el dirigente de la selección ibérica, Luis de la Fuente, aseguró que “puede ser una de las gran sorpresas del Mundial”, por lo que detalló que España afrontará el encuentro con el máximo respeto y “sin amrgen para la relajación”.