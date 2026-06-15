México vs Corea del Sur: FIFA anuncia al uruguayo Gustavo Tejera como árbitro central del partido

¡Debut en Mundial! México vs. Corea del Sur será el primer partido en un Mundial para el árbitro uruguayo (@FIFAcom en X)

La FIFA acaba de anunciar al árbitro uruguayo Gustavo Tejera como el que pitará el partido entre el México y Corea del Sur. El oficial uruguayo tiene un historial de otorgar muchas tarjetas amarillas.

¿Quién es Gustavo Tejera, el árbitro encargado del encuentro entre México y Corea del Sur?

Gustavo Tejera es un árbitro de Uruguay de trayectoria destacada. Empezó su carrera en la Asociación Uruguaya de Fútbol en 2014. Desde entonces ha a dirigido 344 partidos, incluidas finales.

En el ámbito internacional, ha sido el árbitro principal en el Mundial sub-17, la Copa América, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Esta será su primera ocasión arbitrando un partido de la Copa del Mundo.

Poco tolerante con las faltas en el campo de juego, Tejera ha mostrado 1,733 tarjetas amarillas y 44 rojas directas en los partidos que ha dirigido durante su carrera.

Esto último será un punto clave en el próximo encuentro entre Corea del Sur y México, puesto que la selección mexicana ya tiene una tarjeta roja otorgada por Wilton Sampaio al jugador César Montes. El árbitro brasileño a cargo del pasado encuentro entre Sudáfrica y México causó furor tras un hat trick de tarjetas rojas, dos para el equipo sudafricano y una para el mexicano.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 25, 26, 27 and 28 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

¿Cuándo es el partido entre México y Corea del Sur?

El anticipado enfrentamiento entre los dos equipos del Grupo A se llevará a cabo este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Akron de Guadalajara. México ha recibido con entusiasmo la llegada de muchos fanáticos coreanos al país. La selección mexicana ganó su primer partido 2-0 contra Sudáfrica. Corea del Sur también salió victorioso en su juego con República Checa 2-1.

Además de Gustavo Tejera, Carlos Barreiro y Nicolás Tarán estarán oficiando el partido. El cuarto árbitro y el de reserva serán los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán respectivamente.